Vestea morții lui Victor Socaciu a venit ca un trăsnet pentru familie. Victoraș, unicul său băiat, este dărâmat de durere. După ce tatăl său s-a căsătorit cu Brândușa Simion, el nu prea mai păstra legătura cu acesta, după cum a declarat Marina Almășan. Tânărul a mărturisit că mama lui îi este sprijin necondiționat, iar ea a fost prima persoană pe care a sunat-o după ce a primit vestea tristă.

Victoraș Socaciu și-ar fi dorit să vină mai mulți oameni să-și ia rămas bun de la tatăl lui, însă i-a apreciat pe cei care au fost prezenți ieri la Sala Palatului și astăzi la Palatul Parlamentului.

„Ar fi fost frumos să fie mai multă lume, dar cei care au fost au fost cei mai de preț și cei mai apropiați oameni ai lui. Asta e tot ce contează până la urmă.

Mama a fost acolo. M-a sunat sora mea, Iulia, eu eram la munte când am aflat. Când am aflat alaltăieri am venit direct aici… Prima persoană pe care am sunat-o a fost mama, i-am zis la telefon. A fost și e în continuare lângă mine așa cum a fost în toți acești ani și îi mulțumesc foarte mult”, a spus fiul lui Victor Socaciu pentru Antena 3.

Tânărul spune că starea de sănătate a tatălui său a început să se deterioreze de când a fost infectat cu COVID-19.

„Victor Socaciu, tatăl meu și tatăl nostru, a fost exact așa cum a vrut, a trăit așa cum a vrut, a trăit viața din plin. Are trei copii, a fost foarte mândru de toți trei, sunt sigur că s-a dus împăcat. Am foarte multe amintiri cu el de pe la concertele lui, de prin vacanțe. Am știut de când a suferit de COVID, a rămas cu sechele, de atunci starea lui de sănătate s-a dus în jos”, a mai spus el pentru Antena Stars.

Fiul lui Victor Socaciu a mărturisit că ultima dată l-a văzut în urmă cu două luni, în casa pe care acesta o are la Cornu. Artistul folk slăbise peste 20 de kilograme, după cum mărturisește băiatul Marinei Almășan. De asemenea, tânărul a spus și care a fost ultima conversație cu tatăl său.

„Ultima oară m-am văzut cu el acum două luni la casa lui de la Cornu, slăbise 20 și ceva de kilograme. De atunci m-a lovit un gând, m-a lovit viața din plin, am realizat că trebuie să trăiesc cu gândul că trebuie să se ducă. Având așa starea de sănătate foarte rea, până în ultimul moment a cântat, a compus, a făcut ce a iubit. (…) Ultima oară când am vorbit cu tata a fost acum trei săptămâni, l-am sunat într-o seară și a zis că e în spital și că are o procedură la plămâni și că nu e nimic grav. Mi-a zis că o să se ducă la concert, că avea un concert pe 3 decembrie”, a mai spus fiul lui Victor Socaciu la Antena Stars, relatează Spynews.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Victor Socaciu a fost depus preț de câteva ore astăzi la Palatul Parlamentului, iar mâine va fi înmormântat la Cornu.

Victor Socaciu a murit luni, 27 decembrie, la vârstă de 68 de ani. El era internat de o lună la Spitalul Clinic de Nefrologie Doctor Carol Davila, București.

Brândușa Simion, soția lui Victor Socaciu, declarații dureroase

Soția regretatului artist folk a oferit câteva declarații. Brândușa Simion abia își mai găsește cuvintele și este dărâmată de durere din cauza pierderii suferite. Ea spune că a fost cel mai bun om și că a fost fericit cu viața pe care a avut-o. Victor Socaciu și-a dorit să fie înmormântat la Cornu, iar familia îi va respecta decizia.

„Dorința lui a fost să fie înmormântat la Cornu. Astea fiind cuvintele lui: «Am trăit cei mai frumoși ani din viața mea acolo». Victor Socaciu a fost un om minunat, un om bun, un soț extraordinar, un tată nemaipomenit, un bunic foarte iubitor. Nu am o amintire specială cu el. Fiecare clipă petrecută cu el a fost o amintire frumoasă”, a declarat Brândușa Simion.

FOTO: captură video Antena 3, Dumitru Angelescu – Libertatea

