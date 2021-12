Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Victor Socaciu, depus la Parlament. Artistul s-a implicat și în politică

După ora 11.00, sicriul cu trupul artistului a fost ridicat de la Sala Palatului, acolo unde a fost depus ieri pentru ca cei care l-au îndrăgit pe cântăreț să îi ducă un ultim omagiu, și dus la Palatul Parlamentului. Patru bărbați îmbrăcați în negru au purtat coșciugul lui Victor Socaciu, ei l-au așezat pe catafalc, chiar în centrul sălii.

În urma lor a sosit și familia. Brândușa Simion, soția lui Victor Socaciu, nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului.

Nici copiii regretatului artist nu au lipsit. Victoraș Socaciu, fiul Marinei Almășan, a purtat cu el chitara tatălui său, iar Ana-Maria Socaciu, fiica cea mică, i-a dus flori părintelui, i le-a așezat lângă sicriu. Tot ea a anunțat pe Facebook că cei care vor să îi ducă un ultim omagiu lui Victor Socaciu sunt așteptați la Palatul Parlamentului.

„Între orele 12:00 – 14:00 la Palatul Parlamentului, intrarea principală C1, din colțul clădirii, aflată la intersecția dintre Bd. Națiunile Unite și Bd. Libertății. Accesul în Palatul Parlamentului se face în baza certificatului verde”, a transmis ea.

„Sincere condoleanțe. Președintele Camerei Deputaților”

Politicienii au făcut un prim gest la depunerea sicriului cu trupul neînsuflețit al lui Victor Șocaciu. O coroană mare de flori albe a fost adusă în sală, în apropierea catafalcului. Aceasta a venit din partea lui Marcel Ciolacu. „Sincere condoleanțe. Președintele Camerei Deputaților”, este mesajul scris pe coroană.

Lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Victor Socaciu, familia a așezat și o imagine cu artistul, un steag al României, dar și steagul Rapidului. Se știe că viața profesională a lui Victor Socaciu a fost strâns legată de Cenaclul Flacăra, unde a activat până în 1982, și de Cenaclul Serbările „Scânteii Tineretului“, al cărui membru a fost din 1983 până în 1985.

Tot pe atunci a ajuns că lucreze la imnul formației din Giulești alături de Adrian Păunescu. Pe lângă numeroasele concerte și colaborări pe care Victor Socaciu le-a avut la Flacăra, notabil rămâne episodul în care a compus, alături de Păunescu, imnului clubului de fotbal Rapid.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Victor Socaciu s-a implicat în politică

Pe lângă activitatea sa de interpret, muzician și compozitor, Victor Socaciu a fost și politician. Acesta declara cu peste zece ani în urmă că se simțea un „om al cetății” și de aceea s-a înscris într-un partid politic. Socaciu a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2008-2012, fiind ales în circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, din partea PSD.

„Sper să nu par lipsit de modestie, dar m-am simțit întotdeauna om al cetății. Așa am vrut să fiu și ca artist. Sunt un om implicat în tot ce înseamnă nevoile și grijile cetății. Chiar dacă nu am făcut politică la modul concret, prin cântecele mele făceam politică. Și într-o zi, absolut normal, m-am dus și m-am înscris în partid. Am ales stânga, pentru că om de stânga eram, așa am fost educat, nu mai spun că am și trăit într-un mediu sărac.

Om bogat nu sunt, și nu pot să zic că mi-aș apăra niște interese. Ani și ani am fost un simplu membru de partid care și-a plătit cotizația, care se prezența la ședințele de partid care erau uneori săptămânale, alteori lunare; care lua poziție în ședințele de partid și își spunea părerile și care, încet, încet, a început să fie băgat în seamă de propriul partid. Și pentru că nu trebuia să fiu un novice în ale politicii concrete, și pentru că îmi place să fac orice lucru temeinic, am absolvit un masterat de management în politică”, declara în 2011 Victor Socaciu în Revista Tango.

Cântărețul Victor Socaciu a murit, luni, 27 decembrie, la vârsta de 68 de ani, a anunțat fiica artistului folk într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Citeşte şi:

Cel mai sumbru scenariu al valului 5, anunțat de șefa INSP: posibil peste 25.000 de infectări zilnic

Adrian Vasilescu, BNR: „Se vorbeşte deja de o a treia criză, care este după colţ”

1.300 de angajați de la Alro Slatina ar putea intra în șomaj tehnic, după reducerea producției. Sindicaliștii cer intervenția premierului Ciucă

PARTENERI - GSP.RO Gestul incredibil făcut de Bănel Nicolință într-un restaurant din Brăila. Cine mai face asta?: "Se mai uitau strâmb prietenii, dar nu mă interesa"

Playtech.ro BOMBĂ! Cine nu îl va ierta NICIODATĂ pe Victor Socaciu și de ce: „Nu o să mai găsiți situații în Europa”

Observatornews.ro Caz şocant în Botoşani: şi-a revenit miraculos, dar propriii părinţi nu au vrut să-l primească acasă. Poliţia, chemată în ajutor, s-a dat bătută: nu avem lege pentru lipsa de omenie

HOROSCOP Horoscop 29 decembrie 2021. Gemenii sunt în pericol de a se amăgi singuri în legătură cu cele mai importante probleme

Știrileprotv.ro Imagini din interiorul unui tunel în care intrarea este interzisă. Ce s-a descoperit înăuntru la 50 de ani de la închidere

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat