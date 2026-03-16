Informații scurse în presa rusă independentă arată că Boris Korolev și-a început activitatea profesională direct ca director executiv al start-upului Bastion, cu venituri de 5 milioane de ruble (53.400 de euro). Apoi, în 2023, la vârsta de 27 de ani, fiul lui Serghei Korolev a devenit prim-director adjunct al companiei X Holding. La acea vreme, cifra de afaceri a companiei era de 163 de miliarde de ruble (1,74 miliarde de euro).

Boris Korolev a obținut postul de la X Holding în urma morții lui Anton Cerepeinikov, care a decedat la vârsta de 40 de ani în circumstanțe neclare. Până în 2025, X Holding a intrat în topul celor mai mari trei companii de IT din Rusia, cu venituri de peste 260 de miliarde de ruble (2,7 miliarde de euro).

Compania furnizează echipamente pentru sistemele SORM – sistemele de supraveghere pentru rețelele de telefonie și internet – precum și contramăsuri tehnice (TCM) utilizate de autoritatea de reglementare Roskomnadzor pentru a monitoriza și bloca internetul în Rusia.

După moartea lui Cerepeinikov, acțiunile X Holding au fost distribuite între diverse firme, printre care și Garda, care aparține lui Boris Korolev în proporție de 20%.

În ceea ce-l privește pe generalul Serghei Korolev, acesta a fost responsabil de „securitatea economică” a FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic. Deține funcția de prim-director adjunct din 2021 și este considerat acum unul dintre posibilii succesori ai șefului FSB, Aleksandr Bortnikov. Are legături strânse cu frații Arkadi și Boris Rotenberg, doi vechi prieteni ai liderului de la Kremlin Vladimir Putin.

Potrivit publicației The Insider, Serghei Korolev a făcut afaceri și cu interlopul Ghennadi Petrov, liderul organizației criminale Tambovsko-Malishevskaia.

În mijlocul războiului împotriva Ucrainei, autoritățile ruse au decis să stabilească un control complet asupra internetului. În 2025, țara a blocat WhatsApp și a început să restricționeze Telegram sub pretextul combaterii fraudei, introducând simultan serviciul de mesagerie Max, administrat de stat. De altfel, Telegram este aproape blocat în Rusia. Zeci de regiuni, printre care și Moscova, închid în mod frecvent internetul mobil, lăsând accesul doar la o „listă albă” de site-uri aprobate de guvern.

Kremlinul, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, a anunțat că aceste întreruperi de internet vor dura „cât va fi necesar”, dar și că sunt făcute „în strictă conformitate cu legislația în vigoare”.

Experții de la RKS Global au prezis că o tranziție completă către un internet doar cu acces la „lista albă” ar putea avea loc până în 2028 în Rusia. De asemenea, RKS Global se așteaptă ca mecanismele de control digital să fie consolidate, inclusiv prin incriminarea oricărei comunicări interzise de Roskomnadzor și implementarea pe scară largă a recunoașterii faciale.

