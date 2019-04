Cătălin Neagreanu a luat fără să anunțe în prealabil sicriul mamei sale de la azil și nu a ținut cont nici măcar de ultima dorință a fostei creatoare de modă, pe care a abandonat-o într-un azil: aceea de a fi înmormântată la Cimitirul Bellu, unde avea loc de veci. Revoltat din cauza atitudinii acestuia, după ce și-a incinerat mama, directorul căminului de bătrâni din Ghermănești, Ion Cassian, așteaptă ca fiul Zinei să-și achite datoriile pe care le are.

„Aștept să se liniștească, pentru că este un moment dureros și pentru el. Apoi o să-l invit la o cafea, ca să stăm de vorbă și să-i înmânez factura. Nu am mai făcut calcule în ultimii ani, dar aceasta se ridică undeva în jurul a 10.000 de euro. Și eu sunt supărat pentru cele întâmplate. Zina voia să fie înmormântată la locul său de veci. Acum câțiva ani, am fost cu ea să-mi arate unde este și tot atunci am achitat datoriile la cimitir, întrucât locul de veci nu mai fusese plătit de vreo 10 ani”, a declarat Cassian pentru Libertatea.

«Zina a murit cu o mare durere în suflet»

Ca și apropiații mamei Zina, directorul azilului nu înțelege cum starea fostei creatoare de modă s-a degradat în ultimele sale luni de viață, după ce aceasta și-a văzut pentru prima oară fiul, după o pauză de mai bine de trei ani.

„Nu-mi pare rău de bani, ci de faptul că Zina a murit cu o mare durere în suflet. A murit neîmpăcată și nu am putut afla ce are pe suflet. Se închisese în sine și nu ne mai spunea nimic, deși până atunci vorbeam orice cu ea. Nu înțeleg cum a murit doar în câteva luni, deși îi făceam analizele periodic și nu era bolnavă. Nu avea cancer și nici Alzheimer. De când a venit fiul său, a început să-i fie din ce în ce mai rău. Nu știu ce i-a zis, ce s-a întâmplat între ei. Dar de atunci a început să refuze să mai mănânce. S-a uscat pe picioare. Știu doar că a venit cu niște acte, să i le semneze și am înțeles că era vorba despre o mutație”, a adăugat Cassian.

