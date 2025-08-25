Postarea Flaviei Groșan care a aprins controversa

În mesajul ei, Flavia Groșan susține că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după ce a avut contact intim cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește «shedding» (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a scris Flavia Groșan pe Facebook.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike”, a mai scris medicul.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Apoi, postarea a devenit virală, fiind distribuită de peste 1.200 de ori și apreciată de mii de oameni.

Flavia Groșan a devenit cunoscută pentru promovarea unor teorii controversate, în special în legătură cu pandemia de COVID-19. În 2021, a provocat un val de reacții după ce a susținut că oxigenoterapia ar fi nocivă și că medicii ar contribui astfel la moartea pacienților. Declarațiile sale nu au atras nicio sancțiune din partea Colegiului Medicilor Bihor.

Afirmațiile distribuite duminică au provocat o reacție rapidă din partea comunității medicale, care le consideră periculoase, false și de natură să inducă panică.

Medicul pneumolog s-a dezis de știrea falsă

La scurt timp după ce postarea sa a devenit virală și a început să strângă tot mai multe reacții din lumea medicală, Flavia Groșan a șters postarea și a răspuns controversei, în cadrul unei alte postări.

„ Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți vă. Pe pagina personală mi a apărut o postare pe care am copiat o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters o”, a scris luni Groșan pe pagina sa.

De ce este un fake news: explicația științifică

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Știința medicală este clară: vaccinurile COVID-19 nu pot provoca shedding. Iată de ce:

Vaccinurile ARNm (Pfizer, Moderna) conțin doar un fragment de instrucțiuni genetice (ARN mesager) care se degradează rapid după ce organismul produce o cantitate mică de proteină spike. Aceasta rămâne în organism și NU se transmite altora.

Vaccinurile pe bază de vector viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson) folosesc un adenovirus inofensiv, care nu se poate replica și nu poate fi transmis.

Shedding-ul există doar la vaccinuri cu virus viu atenuat, cum sunt vaccinul antipoliomielitic oral, vaccinul antigripal intranazal sau vaccinul anti-rotavirus. Vaccinurile COVID-19 nu sunt din această categorie, potrivit CDC, EMA și OMS.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE