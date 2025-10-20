Primarul din Voluntari oferă și în 2025 pachetele cu alimente de bază pentru sărbători

În pragul sărbătorilor de iarnă, Direcția Educație Cultural-Sportivă și Identitate Comunitară Voluntari (DECSIC) se pregătește să ofere pachete cu alimente de bază pentru aproximativ jumătate din populația orașului. Conform Buletin de București, instituția a lansat o licitație pentru achiziționarea a „diverse produse alimentare pentru Crăciun 2025”.

Ce alimente de bază oferă Primăria și Consiliul Local Voluntari de sărbători

Fiecare pachet va include făină de grâu, făină de porumb, zahăr, ulei, orez și roșii în bulion. DECSIC intenționează să achiziționeze 15.000 de bucăți din fiecare produs alimentar.

Deși numărul de pachete pare să corespundă aproximativ cu numărul de gospodării din Voluntari, criteriile de distribuire nu sunt specificate în descrierea achiziției. Potrivit Institutului Național de Statistică, la începutul anului 2024, Voluntari avea 38.022 de persoane cu drept de vot.

Un alt oraș din România a decis să dea bani pensionarilor și persoanelor defavorizate cu ocazia Crăciunului. Autoritățile locale au anunțat perioada în care se pot depune cererile iar valoarea ajutorului este de 125 de lei.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Cât va plăti Consiliul Local Voluntari pentru sacoșele cu alimente de bază

Costul estimat al acestei inițiative se ridică la 443.925 de lei, echivalentul a peste 88.000 de euro. Procedura de achiziție aleasă este una simplificată.

Această inițiativă nu este nouă pentru Voluntari. Sursa citată mai sus relatează că și în primăvara acestui an, DECSIC a oferit pachete similare cu ocazia Paștelui. Costul acelei achiziții a fost ușor mai ridicat, ajungând la peste 475.000 de lei.

Practica oferirii de alimente către locuitorii din Voluntari are o istorie mai lungă. În 2020 și 2019, publicația a raportat despre pachete similare distribuite în preajma sărbătorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE