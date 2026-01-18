Primarul Florin Birta le cere scuze șoferilor

Situația a devenit intens dezbătută pe rețelele sociale, unde au fost publicate imagini și filmări cu sectoare greu practicabile.

În acest context, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a transmis un mesaj public în care își cere scuze șoferilor și anunță măsuri de urgență.

Edilul a precizat că, deși centura nu se află în administrarea Primăriei, a solicitat intervenții rapide pentru reducerea riscurilor din trafic.

„În urma ninsorilor din ultima perioadă și a intervențiilor de deszăpezire, au apărut numeroase degradări ale carosabilului, respectiv gropi care afectează siguranța traficului. Deși centura nu este în administrarea Primăriei Oradea, am solicitat firmelor care se ocupă de întreținerea drumurilor din municipiu să intervină în regim de urgență pentru acoperirea gropilor apărute pe centură, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții cât mai sigure”, a explicat Florin Birta, într-o postare pe Facebook.

Totodată, primarul a anunțat că au avut loc discuții cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru asfaltarea completă a tronsonului în primăvară.

„Orașul nostru este un oraș în continuă dezvoltare din punct de vedere al infrastructurii rutiere și nu ne putem permite ca centura orașului să se afle într-o stare necorespunzătoare”, a subliniat edilul.

Florin Birta și-a cerut scuze public tuturor conducătorilor auto: „Îmi cer scuze tuturor celor care tranzitează Centura Oradea pentru disconfortul creat și vă rog să circulați cu atenție sporită în aceste zile, întrucât se vor desfășura lucrări de reparații punctuale”.

Reacții dure ale șoferilor: „Calitatea asfaltului e îndoielnică”

Postarea a strâns peste 2.500 de reacții și aproape 300 de comentarii.

Mesajul primarului nu a calmat însă spiritele. În secțiunea de comentarii, orădenii au criticat dur calitatea lucrărilor și a asfaltului.

„Era bun asfaltul inițial, cel din construcție, după care firmele de partid au trebuit să îl rășcheteze complet 2 cm și să toarne un strat subțire. Lucrări făcute de mântuială.”, a scris cineva.

„Într-o săptămână ni s-a spart parbrizul în 3 locuri, e plin de gropi și sar pietre la greu. Ce calitate poate avea asfaltul ăla?”, comentează altă persoană.

„Am făcut 750 km prin Ungaria, Slovacia și Polonia și nu am găsit nici măcar o groapă. Cum ei pot și noi nu?”, se întreabă u orădean.

Un alt comentariu rezumă frustrarea șoferilor: „Dar cu ce s-a deszăpezit, cu bombe?”

Lucrările de plombare au început deja, însă șoferii rămân sceptici și cer soluții durabile, nu doar reparații temporare.

