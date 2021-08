Florin Călinescu este fără îndoială una dintre cele mai cunoscute vedete TV din România. Plecat recent de la PRO TV, zeci de generații au crescut cu emisiunile lui Călinescu, în special „Chestiunea Zilei”, iar mai apoi „Recursul Etapei”, după plecarea lui Ioanițoaia la Antena 1.

Născut la Timișoara, Călinescu a absolvit secția umanistă a Liceului C.D. Loga în 1975 și UNATC-ul. Doar că înainte să meargă spre teatru, actorul de 65 de ani, a avut o altă pasiune: fotbalul.

Florin Călinescu, fotbalistul de pe betonul timișorean

„Am văzut lumina zilei aproape de stadionul Știința. Care era în viitorul cartier studențesc. Era un stadion între blocuri. Noi n-aveam voie să câștigăm campionatul, chiar dacă aveam o echipă foarte bună. Mai căpăceam CCA-ul și Dinamo, dar mai mult de locul 3 n-am luat. Apoi acolo s-a jucat rugby, handbal și volei. Pe ciment că nu exista sală de sport. Era doar beton!”, își aminte Călinescu.

Cariera de posibil fotbalist s-a terminat la doar 13 ani în urma unui accident urât.

„Am jucat fotbal la pitici, juniori, juniori republicani, tineret. Jucam pe dreapta. Eram fundaș. Noi jucam la 12 ani și erau unii care evoluau contra noastră cu păr pe piept, niște uriași de mi-au rupt piciorul. Jucam cu Electromotorul, CFR, Vulturul Jimbolia… Am avut meniscul rupt de la 13 ani și acolo s-a terminat totul. Atunci a început să-mi placă teatrul și am mers pe asta”, a povestit Florin, în emisiunea lui Ioanițoaia, de pe GSP.RO.

„Tata nu m-a obligat cu sportul, dar m-a contaminat”

Un alt actor, Dan Puric, de această născut la Buzău, a cochetat cu sportul până să aleargă teatrul. Doar că n-a jucat fotbal, așa cum au făcut-o majoritatea dintre noi.

„Am făcut judo patru ani și chiar am făcut performanță! Până acum vreo zece ani am făcut și taekwondo. Tata mi-a insuflat dragostea pentru sport. A făcut 12 ani fotbal și 4 ani rugby. El m-a făcut la 53 de ani, iar eu la șapte ani îl vedeam extremă dreapta la Foresta Nehoiu. El la 60 de ani juca fantastic! Era în echipa fabricii. Mi-a rămas imaginea cu tata alergând”, a povestit Puric.

Puțină lume știe că Dan Puric are și medalii importante adunate din sport: „Sporturile de contact erau mai atractive, eram tânăr și aveam vise. Acum am coșmaruri pentru că s-a schimbat societatea în care trăim. Acum suntem făcuți din plămada coșmarurilor noastre. Faptul că mi-a insuflat dragostea de sport e ca o educație. Nu m-a obligat, dar m-a contaminat. E cu totul și cu totul altceva”.

Am fost în locul național de judo. Am fost campion pe București și-a fost o experiență nemaipomenită. Pentru că era artă marțială! Era și educația sufletului în același timp. Îți crează un stil de viață, te disciplinează Dan Puric, actor:

Negru, contabilul spitalului din Timișoara

Până să ajungă „Regele audiențelor” și cel mai cunoscut om de televiziune care produce Revelionul, Dan Negru, un alt timișorean, a lucrat, pare greu de crezut, în cadrul unui spital!

„La începuturile mele am lucrat la Spitalul «Victor Babeș» și făceam contabilitate. Am lucrat doar câteva luni. Terminasem un liceu economic și eram trimiși spre contabilitate. Dar eram praf, praf! Nu mă pricepeam la nimic. Apoi m-am angajat la Radio Timișoara și am intrat în televiziune. Țin minte că am filmat cu Vali Sterian și fuma foarte mult. Decorul meu era mic la TVR, iar într-o pauză a venit producătorul să-l roage să nu mai fumeze că nu se vedea nimic la cameră”, și-a amintit zâmbind vedeta Antenei 1, la „Prietenii lui Ovidiu”.



