„Unele sindicate şi unele patronate au ales să facă parte din delegaţia PSD. Surprinzător, dar asta este. Și am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană”, a afirmat premierul Florin Cîțu, la ieșirea de la discuțiile avute cu delegația PSD, condusă de liderul Marcel Ciolacu și de Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD.

Deși PSD a cerut ca PNRR să fie prezentat în Parlament, premierul Florin Cîțu a spus că acest lucru nu trebuie să aibă loc.



„PNRR este un program al Guvernului, așa cum este în majoritatea țărilor, nu trebuie să meargă în Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri în Parlament. Miercuri, eu știu că nu există încă un Birou permanent reunit sau Camere reunite. Sunt mai mulţi paşi pe care trebuie să îi facem. Sunt obligat pentru că sunt senator, dacă se reunesc, voi merge în Parlament”, a mai afirmat Florin Cîţu.

Întrebat de jurnaliști despre faptul că mai multe partide politice au cerut ca PNRR să fie prezentat în Parlament, Florin Cîțu a replicat: „Care partide politice au cerut? Este doar un partid politic. Eu am avut şi am toată deschiderea să discut cu toţi partenerii sociali, partidele politice”.

Rămân la fel de deschis în continuare să prezint ceea ce noi vrem să facem pentru România și mă aștept de la cei cu care discutăm să ducă mai departe, transparent și onest, mesajul pe care îl avem, nu să îl distorsioneze Premierul Florin Cîțu:





