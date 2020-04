De Iulian Budușan,

„Economia va ieși mult mai bine decât ne așteptam din această criză. Știu că am spus că au scăzut încasările, dar acum companiile au revenit, plătesc la timp și estimez că în aprilie vom încheia mai bine decât credeam. 90% dintre companiile românești sunt IMM-uri, s-au descurcat să-și facă reconversie, au răspuns imediat la apelul nostru, s-au pliat pe situația de față și au început să producă ventilatoare, materiale sanitare și ce a mai fost nevoie. Veți vedea, eu am încredere că după ce ieșim din această criză vom avea o economie mult mai bună”, a comentat Cîțu, în cadrul unei intervenții la Digi24.

Ministrul Finanțelor a mai adăugat că principalul obiectiv al statului a fost acela de a asigura sănătatea românilor, dar că o dată ce se va depăși vârful epidemiei, și se vor relaxa măsurile de izolare socială, vor fi puse în mișcare instrumentele necesare pentru relansarea economiei:

„Să știți că am avut astăzi o întâlnire și cu reprezentanții BERD și cam toți cei cu care am discutat sunt optimiști și se arată încrezători că vom avea o revenire economică puternică. După ce va trece vârful acestei creize, ne vom putea concentra pe economie și vă asigur că avem instrumentele necesare pentru a o relansa. Am mai spus-o, principalul obiectiv pentru noi a fost să menținem sănătatea românilor, iar al doile obiectiv să menținem capacitatea de producție a companiilor. Dacă ne-am îndeplinit aceste două obiective, vom reuși să trecem și de criza economică. Avem instrumentele necesare, știm cum să o facem. Nu este prima oară când economia se confruntă cu o criză, toate țările au mai trecut prin astfel de situații, de aceea spun că ne vom descurca să ieșim bine”, a spus Cîțu.

