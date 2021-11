„Vom avea o discuție, vom vedea dacă vom avea și vot. Și după aceea discutăm iarăși. Haideți să vedem diseară, nu iau o decizie singur, vreau să aud ce spune partidul, trebuie să auzim ce vor și ei”, a afirmat Florin Cîțu la sosirea în sediul din Modrogan.

Întrebat dacă ia în calcul ca el să fie premierul propus de liberali într-o posibilă alianță cu PSD, Florin Cîțu a răspuns că „PNL va face propria propunere de premier, iar desemnarea o face președintele României”.

În acest moment, PNL are o decizie, are mai multe decizii, pe care încă nu le-a întors încă. Propunerea de premier este președintele partidului. Vom vedea mai departe. Florin Cîțu, premier demis și președinte PNL:

Cîțu: Păstrarea Ministerului Finanțelor de către PNL este crucială

Cu referire la posibilitatea să preia șefia Senatului, premierul demis a ocolit răspunsul, dar a precizat că liberalii sunt interesați să impună „reformele pentru România” și că păstrarea Ministerului Finanțelor „este crucială”.

„Aici nu cred că avem discuții. PNL a arătat că Ministerul Finanțelor condus de PNL în ultimii doi ani de zile a făcut minuni. Am reușit să convingem agențiile de rating să schimbe perspectiva economiei de la negativ la stabil și să reducem deficit bugetar, fără să creștem taxele”, a mai spus Cîțu.

Întrebat spre ce variantă înclină el pentru formula de guvernare, adică fie cu PSD, fie cu USR, Florin Cîțu a evitat un răspuns ferm: „Eu am schimbat regula, decizia o luăm în partid. Echipa de negociere va prezenta ce am discutat când am fost la USR, ce am discutat când am fost la PSD și vom pune pe masă toate aceste discuții”.

Ședință la ora 19.00

PNL are o ședință a Biroului Politic Național (BPN) în această seară, în care membrii partidului trebuie să decidă cu cine vrea PNL să formeze un Guvern, adică cu PSD sau cu USR.

Ședința partidului condus de Florin Cîțu, care va începe la ora 19.00, la sediul din Modrogan, va fi prima după cea în care liberalii au stabilit flexibilizarea mandatului de negociere și faptul că sunt deschiși la discuții și cu PSD, pentru formarea unui nou guvern, după ce Guvernul Cioloș a picat votul din Parlament, iar premierul desemnat Nicolae Ciucă s-a retras înaintea audierilor miniștrilor săi.

Unii lideri din PNL sunt nemulțumiți de posibilitatea unui guvern PNL – PSD, dar spun că aceasta ar fi varianta care se conturează.

Două luni de criză politică

Criza guvernamentală a început pe 1 septembrie, după ce premierul Florin Cîțu l-a revocat pe ministrul USR al justiţiei, Stelian Ion, pentru că acesta ar fi refuzat să avizeze Programul de investiţii Anghel Saligny. Drept urmare, pe 7 septembrie, vicepremierul Dan Barna şi cei cinci miniştri USR-PLUS și-au depus demisiile la Guvern.

Pe 5 octombrie, Guvernul Cîțu a căzut la moţiunea de cenzură iniţiată de PSD și susținută de USR și AUR. Guvernul Cîțu a fost demis prin votul Parlamentului la mai puțin de 11 luni de la învestire.

Pe 11 octombrie, Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Dacian Cioloș, dar Guvernul propus de USR a picat votul din Parlament.

Președintele l-a desemnat apoi premier pe Nicolae Ciucă, dar acesta a anunțat pe 1 noiembrie că îşi va depune mandatul, în contextul în care nu și-a asigurat o susținere parlamentară pentru un guvern minoritar PNL – UDMR, iar șansele ca guvernul său să treacă de Parlament erau minime.

