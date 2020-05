De Cătălin Hopulele, Raluca Diaconu,

Florin Hozoc a luat legătura cu Libertatea după materialul publicat pe 13 mai, în care medicii din Iași făceau apel către persoanele vindecate de noul coronavirus să vină să doneze plasmă, declarându-se dezamăgit de declarațiile făcute de reprezentanții centrelor de transfuzie sangvină din țară, care au spus în mai multe rânduri că pacienții au fost refuzați la donare din cauza faptului că sufereau de boli cronice, de diabet sau de anemie.

Antreprenorul, care lucrează în domeniu de mai mulți ani, a explicat că ghidurile europene pentru recoltarea de plasmă (chiar și pentru donarea de sânge) nu presupun refuzarea din start a donatorilor, în urma unei conversații telefonice, pentru diabet sau boli cronice sau mai ales pentru anemie.

„Echipamentele puse la dispoziția centrelor fac următorul lucru – extrag sângele printr-un filtru, fac o separare celulară, păstrează doar plasma și reintroduc în corpul donatorului toate celelalte elemente asigurate, inclusiv globulele roșii. Am văzut, inclusiv la Iași, invocat motivul că unii donatori erau anemici, dar procedura nu te anemiază, pentru că nu își reține decât partea lichidă și proteinele, globulele roșii le introduce în organism. Nicăieri în lume nu există acest criteriu pentru a respinge donatorul”, a declarat Florin Hozoc pentru Libertatea.

Acesta a mai explicat că un exemplu frecvent de respingere pe care l-a întâlnit la persoanele cu care a ținut și el legătura este că respectivii sufereau de o boală cronică. Antreprenorul susține însă că legislația este depășită și că medicii tergiversează subiectul, fiindcă o boală cronică, inclusiv diabetul, nu cauzează respingerea automată a donatorului.

De altfel, și ghidurile internaționale și materialele de specialitate consultate de Libertatea arată că persoanele care suferă de diabet de tip I sau II pot dona sânge și inclusiv plasmă în anumite condiții.

Dincolo de aceste probleme medicale a căror problemă e legată și de felul în care arată legislația în prezent, în România, Florin Hozoc susține că există o reticență generalizată pe care a întâlnit-o la personalul medical de la centrele de transfuzie sangvină atunci când vine vorba de procedura de recoltare a plasmei.

În momentul de față, protocolul la nivel național spune că la externare, pacienții care își dau acordul de principiu pentru donarea de plasmă, la două săptămâni după momentul în care au fost declarați vindecați, sunt contactați de către centrele de transfuzie, care primesc listele și contactele de la spitalele de profil.

Pe o platformă realizată de compania lui Florin Hozoc, alături de Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private, erau înscrise, conform acestuia, mai multe persoane – donatori care au fost declarați vindecați de noul coronavirus. Datele persoanelor respective au fost direcționate către Centrul de Transfuzii cel mai apropiat de localitatea de reședință a pacienților, circa 100 fiind arondați la București. Florin Hozoc spune că din aceștia doar șase au fost acceptați la donarea finală, fiind persoane care au fost respinse și pentru că aveau diagnosticul de depresie.

„Din 100, au fost eliminați pe motiv că suferă de boli cronice, fără detalii suplimentare, mai mult de 60 și au rămas 31, care au ajuns cu dosarul cu șină în care au prezentat dovada externării din spital și toate analizele medicale ce confirmă că boala s-a vindecat. Uitându-se la ei, unora le-a spus că au venele slabe, alții au fost anemici și doar 6 din 31 au donat prin plasmafereză.

Un donator a fost respins pe motiv de depresie, am vorbit cu directorul de la centrul de transfuzii personal despre cazul său, dar nu s-a rezolvat nimic. Oamenii sunt respinși pe tot felul de boli cronice în mod special, dar multe dintre acestea nu te fac neeligibil la transfer”, a povestit Florin Hozoc.

Un alt aspect semnalat de Hozoc este că o parte dintre pacienții respinși pentru donarea de plasmă au fost redirecționați să doneze sânge, pe motiv că venele ar fi prea subțiri pentru a suporta fluxul aparatului de plasmafereză. Aparatura donată, a explicat antreprenorul, are însă o setare prin care se poate regla fluxul prin care se extrag cei aproximativ 600 de mililitri de plasmă, setare ce poate regla aparatul la un flux de 70, mai mic decât cel gravitațional – 80, prin care se extrage sângele.

„Matematica e imbatabilă – cum poți să spui că nu puteai să iei plasmă la un flux de 70, mai mic decât cel de sânge. Mai mult, durata e mai mare, de o oră – se colectează 600 de mililitri în 60 de minute, dacă și calculăm fluxul pe minut, constatăm că este mult mai mic”, a completat antreprenorul.

Acesta a explicat că în SUA există protocoale care prevăd că plasma se poate dona și de două ori pe săptămână, o dată la trei zile, fiindcă se reface în 48 de ore, în timp ce în Europa se poate dona o dată la două săptămâni.

Contactată telefonic, directoarea Centrului de Transfuzie Sangvină București, dr. Doina Gosa, a confirmat informațiile oferite de Florin Hozoc, dar a explicat că pentru toți pacienții care au fost respinși s-a făcut acest lucru în urma legilor aflate în vigoare acum în România. Medicul a precizat că până în prezent au fost circa 40 de persoane care au donat la centru și că în perioada viitoare se va extinde campania de promovare, medicii încercând să țină legătura în permanență cu pacienții vindecați, de pe listele primite de la unitățile medicale.

Directorul CTS București spune că nu știa că a fost făcută o triere anterioară a celor 100 de pacienți veniți de pe platforma online realizată de compania lui Florin Hozoc, dar că, dintre cei puțin peste 30 care au venit, mulți nu s-au încadrat în criterii. Aceasta a confirmat inclusiv faptul că o parte din pacienți a donat sânge, și nu plasmă, dar a susținut că pacienții s-au speriat de aparatul și procedura de plasmafereză.

„Au donat doar cei care se încadrau în criterii, trebuie să respectăm legea, criteriile de eligibilitate ale donatorilor de sânge care spun că diabetul, toate bolile neuropsihice, cele autoimune, cardiovasculare sunt contraindicații ale donării. Pentru a dona plasmă trebuie să fie suferit boala, să fi trecut două săptămâni de la externare și să ai două buletine care să confirmi, ca fost pacient, că virusul nu mai este prezent în organism. Cu toată dorința noastră de a colecta plasmă, trebuie să respectăm criteriile pentru că nu avem cum altfel”, a explicat Doina Gosa pentru Libertatea.

Am avut un singur caz de depresie, era un domn care își dorea să doneze, avea sindrom depresiv, era în tratament cu diagnostic de la medicul psihiatru și sinceră să fiu nici nu era foarte fericit, nu arăta foarte bine și nu am putut să îl primim. Am avut și donatori care au suferit mult în spital și, când au văzut aparatul, s-au speriat, nu acceptă ușor o procedură nouă.

Doina Gosa: