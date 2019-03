„Am primit multe telefoane, dar nu am fost internat și nici operat de urgență. Pur și simplu trebuie să înțelegeți că merg și eu și mai fac mișcare. Eu am fost mereu un om activ. Am făcut mișcare, am înotat, am jucat baschet. Mă așteaptă niște spectacole la Teatrul Național, apoi am de luat un premiu la Uniter, urmează un festival la Iași pe care-l face Margareta Nistor cu niște filme de-ale mele și trebuie să fiu prezent. Mă îngrijesc doar… Fac întreținere. Ăsta e cel mai bun cuvânt. N-am operații, nu am nimic. Doar mă întrețin. Vreau să fiu și să mai joc în spectacole la București și la Cluj. Vă mulțumesc tuturor că vă interesați de starea mea de sănătate. Vreau să mai trăiesc și fac această mișcare de întreținere. Trebuie să mă mișc, să fac chestii din astea. Vă iubesc pe toți și vă mulțumesc că vă gândiți la mine”, a declarat Florin Piersic Potrivit Antena 1.

„Am discutat acum vreo săptămână sau două prin mesaje. Era foarte bine, discutam de programarea spectacolelor. Florin Piersic este un om care este atent cu sănătatea sa. Probabil că a mers la un control de rutină. Chiar ieri am vorbit cu organizatorul spectacolului „Străin în noapte” şi am stabilit nişte date, chiar am adăugat nişte spectacole. Dacă ar fi fost ceva grav nu am fi putut face planuri să mai jucăm un al doilea spectacol în mai. În aprilie deja este sold-out, oamenii ar fi fost anunţaţi să-şi ia banii înapoi. Dacă ar fi fost ceva aş fi fost printre cei care ar fi ştiut că este o problemă”, a explicat Medeea Marinescu astăzi, conform DCNews.

Citește și

DNA l-a chemat să le arate procurorilor „împărțirea la 3” pe Claudiu Georgescu, cel surprins de Libertatea când cerea șpagă din fonduri europene

Citește mai multe despre Spital pe Libertatea.