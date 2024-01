UPDATE ora 21.15: După ce a fost audiat la Poliție în calitate de martor, Florin Salam a spus că nu o cunoaște pe tânăra de 23 de ani care l-a acuzat că a lovit-o.

„Nu am cunoscut-o niciodată, credeți-mă, a venit cu un băiat și băiatul acela a plecat și a lăsat-o pe acolo. Și nu a lăsat-o bine, că nu trebuia să rămână cu mine”.

Întrebat dacă acel băiat era un proxenet, cântărețul de manele a spus: „Nu… A venit cu un băiat, nu știu. Eu eram acolo. Ei au venit la mine pe parcurs și au înscenat tot, au vrut să facă chestia asta, să se ridice pe spatele meu sau să îmi ceară bani”.

Întrebat dacă este un monstru, așa cum a afirmat tânăra de 23 de ani, Salam a răspuns: „Sunt un monstru sacru”.

UPDATE ora 18.55: Florin Salam s-a prezentat la Poliție cu o zi mai devreme decât era programat. Audierile au loc acum, la Secția 1 din Bulevardul Lascăr Catargiu, potrivit surselor Libertatea.

Știrea inițială: Tânăra, Mihaela Iancu, l-a reclamat pe Florin Salam că a lovit-o într-o cameră a fostului hotel Intercontinental din București, denumit acum Grand Hotel Bucharest, în prima zi a anului, susțin sursele Libertatea.

„La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin plângere scrisă, de către o tânără, în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 18.30, în timp ce se afla într-o cameră din incinta unui hotel, situat în sectorul 1, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani”, a anunțat Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate deocamdată in rem de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

„Încadrarea juridică se poate schimba dacă se depune la dosar raport de expertiză”, au precizat surse judiciare.

Primele audieri în acest caz vor avea loc astăzi, 16 ianuarie, iar audierea lui Florin Salam este programată mâine, 17 ianuarie.

