Încălzire ușoară, apoi ger zi și noapte în toată țara

„Ne așteptăm ca procesul de încălzire să continue. Temperaturile de peste noapte au marcat o creștere, dar încă au mai fost zone cu ger”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie.

Potrivit acesteia, zonele de interes au fost în special nordul țării, cu accent pe Maramureș și nordul Moldovei, dar și regiuni din sud, precum Oltenia și Muntenia, unde au fost înregistrate dimineața cele mai scăzute temperaturi.

„Chiar dacă peste zi temperaturile vor crește, vor crește mai simțitor față de ziua de ieri. Încă se vor menține sub mediile multianuale, în special în părțile de nord, centru, est a teritoriului”, a precizat meteorologul, potrivit Digi24.

Cel mai frig, în partea de nord a Moldovei

Conform prognozei ANM, temperaturile maxime din timpul zilei se vor încadra, în general, între –6 și 6 grade Celsius. „Cele mai scăzute valori le așteptăm cel mai probabil în partea de nord a Moldovei, iar cele mai ridicate în Banat”, a spus Florinela Georgescu, menționând că și noaptea următoare va fi mai caldă decât cea precedentă.

Cu toate acestea, minimele rămân negative în cea mai mare parte a țării. „Rămân însă sub 0 grade temperaturile minime în mare parte a țării, probabil iarăși la limita gerului în jumătatea de nord a Moldovei, poate izolat și în partea de sud a țării”, a explicat directorul de prognoză al ANM.

Avertisment ANM pentru următoarele zile

Meteorologii atrag atenția asupra condițiilor de formare a poleiului în următoarele zile.

„Atenția maximă pe care trebuie să o acordăm astăzi și mâine este referitoare la condițiile de formare a poleiului, pentru că precipitațiile nu vor fi importante cantitativ, dar vor fi mixte”, a avertizat Georgescu.

Zonele vizate sunt în special vestul, centrul și sudul țării, unde combinația de precipitații și temperaturi negative poate favoriza apariția poleiului.

După acest episod de încălzire, meteorologii anunță o nouă răcire accentuată, care va fi resimțită încă din următoarele nopți. „O vom resimți deja din noaptea de joi spre vineri, începând din partea de est a țării, din Moldova. Apoi, nopțile următoare vor aduce temperaturi tot mai scăzute în toate regiunile țării”, a precizat Florinela Georgescu.

Cât va dura episodul de ger

Zilele de weekend vor fi lipsite de precipitații, însă temperaturile vor continua să scadă semnificativ.

„Zilele de weekend vor fi cu temperaturi din ce în ce mai scăzute, temperaturi sub –10 grade Celsius, urmând să înregistrăm și pe parcursul zilelor”, a declarat directorul de prognoză al ANM.

Potrivit acesteia, estul țării, în special Moldova, va fi cel mai afectat, cu maxime diurne sub –10 grade Celsius, mai ales în partea de nord a regiunii. „Va fi ger și ziua. Mai ales nopțile trebuie să fim foarte atenți la temperaturile minime, pentru că vor fi caracteristice gerului, deci valori sub –10 grade Celsius în toate regiunile țării”, a avertizat Florinela Georgescu.

Potrivit prognozei, acest episod de vreme foarte rece va persista până spre jumătatea săptămânii viitoare.

„După care urmează o mică încălzire. Sunt alternanțe foarte importante în valorile de temperatură, generate de o circulație atmosferică mai activă”, a mai spus meteorologul.

Administrația Națională de Meteorologie monitorizează și evoluțiile din bazinul Mării Mediterane, unde activitatea ciclonică ar putea influența ulterior vremea din România.

