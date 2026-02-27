Împrumut de 8,1 miliarde de dolari, prima tranșă pleacă spre Kiev

Banii sunt destinați stabilizării economiei afectate de război. FMI a transmis că împrumutul va ajuta la acoperirea deficitului de balanță de plăți și la refacerea stabilității externe pe termen mediu.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că programul „va contribui la restabilirea viabilității externe și va stimula perspectivele de reconstrucție și creștere după încheierea războiului”. Potrivit instituției, sprijinul financiar ar putea susține și eforturile Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană.

Pentru oameni, asta înseamnă plata salariilor și pensiilor, menținerea serviciilor publice și finanțarea reconstrucției infrastructurii distruse.

Întâlniri la Geneva și planuri pentru o reuniune la Abu Dhabi

În paralel, oficiali ucraineni și americani s-au întâlnit joi la Geneva pentru discuții despre reconstrucția postbelică, scrie The Guardian. Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a spus că participanții au discutat telefonic cu președintele Volodimir Zelenski după reuniune.

Zelenski a anunțat că o întâlnire trilaterală ar putea avea loc la Abu Dhabi, la începutul lunii martie, cu participarea Statelor Unite și Rusiei, pentru a pregăti terenul unei eventuale întâlniri directe între liderii de la Kiev și Moscova.

De partea rusă, trimisul special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a avut la rândul său discuții la Geneva cu oficiali americani, potrivit agenției ruse RIA.

România, din nou vizată de drone rusești

În același timp, Ministerul Apărării a anunțat că România a ridicat avioane de vânătoare după ce o dronă a încălcat spațiul aerian național în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței. Este a doua încălcare în două zile.

Locuitorii județului Tulcea au primit, în intervalul 26-27 februarie, șase mesaje Ro-Alert privind riscul căderii de obiecte din spațiul aerian, pe fondul conflictului din Ucraina.

România, stat membru UE și NATO, are o frontieră de aproximativ 650 de kilometri cu Ucraina și a mai fost afectată de fragmente de drone căzute pe teritoriul său, după atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Atacuri intense în Belgorod și peste 200 de drone doborâte

Autoritățile ruse au anunțat că rachete ucrainene au lovit orașul Belgorod, la circa 40 de kilometri de graniță, provocând avarii la infrastructura energetică și întreruperi de curent, apă și încălzire.

This was the moment the lights (+ heat) went out again tonight in the Russian city of Belgorod.



It's said HIMARS struck the power plant. pic.twitter.com/6mqjzZPuXs — Tim White (@TWMCLtd) February 26, 2026

Ministerul rus al Apărării a transmis că apărarea aeriană a doborât 220 de drone ucrainene în nouă ore, dintre care 24 se îndreptau spre Moscova. Ultimul bilanț oficial arată că 53 de drone au fost interceptate într-un interval de trei ore, până la ora 23.00, inclusiv 12 care vizau capitala rusă.

Aprobarea împrumutului vine în săptămâna în care Ucraina a marcat patru ani de la declanșarea invaziei ruse. Programul FMI este unul dintre cele mai mari acordate unei țări aflate în război și are rolul de a ancora sprijinul financiar internațional pe termen mediu.

