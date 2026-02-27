Zelenski: următoarele discuții trilaterale, posibil în Abu Dhabi

Anunțul a fost făcut după discuții desfășurate la Geneva între oficiali americani și ucraineni privind reconstrucția postbelic, relatează The Independent.

În mesajul său video adresat națiunii, Volodimir Zelenski a afirmat că există „deja mai multă disponibilitate pentru următorul format trilateral” și a subliniat necesitatea pregătirii unei întâlniri la nivel de lideri.

„Totul va trebui finalizat. Tot ceea ce a fost obținut pentru garanții reale de securitate și pregătirea unei întâlniri la nivel de lideri”, a transmis Zelenski, reiterând apelul pentru discuții directe cu președintele rus, Vladimir Putin. „Acest format poate rezolva multe”, a mai spus liderul ucrainean.

FMI aprobă un împrumut de 8,1 miliarde de dolari pentru Ucraina

Între timp, Fondul Monetar Internațional a aprobat un împrumut în valoare de 8,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, pe o perioadă de 4 ani, dintre care 1,5 miliarde de dolari vor fi acordați imediat pentru a acoperi deficitul bugetar în creștere, în contextul în care războiul cu Rusia a intrat în al cincilea an.

Noua facilitate extinsă de finanțare va ancora un pachet mai larg de sprijin internațional în valoare de 136,5 miliarde de dolari și va înlocui un program anterior de 15,5 miliarde de dolari convenit în 2023.

Prim-ministrul ucrainean, Iulia Svîrîdenko, a declarat că fondurile vor contribui la acoperirea unui deficit bugetar estimat la 136,5 miliarde de dolari pe 4 ani, alături de alte forme de sprijin, inclusiv un împrumut de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene.

Potrivit FMI, programul va contribui la stabilizarea economiei Ucrainei, la acoperirea nevoilor balanței de plăți și la susținerea reformelor menite să stimuleze creșterea economică, să combată corupția și să consolideze instituțiile.

Economia Ucrainei este prognozată să crească cu 1,8–2,5% în 2026, în timp ce inflația este așteptată să scadă la aproximativ 6,1%. Costul reconstrucției țării este estimat la 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, potrivit unei evaluări comune realizate de FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU.

Programul va fi revizuit trimestrial și ar putea fi ajustat în funcție de evoluția negocierilor de pace.

Peste 90.000 de ucraineni, dați dispăruți de la începutul invaziei

Peste 90.000 de ucraineni au fost înregistrați oficial ca dispăruți de la începutul invaziei ruse, potrivit comisarului pentru persoane dispărute, Artur Dobroserdov, citat de presa ucraineană.

Autoritățile continuă eforturile de a localiza mii de soldați și civili ale căror destine sunt necunoscute, pe fondul luptelor în desfășurare și al accesului limitat în teritoriile ocupate de Rusia.

Ucraina a marcat în această săptămână patru ani de la începutul războiului.

