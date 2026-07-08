A dat examenul la zeci de kilometri distanță de casă

Examenul de Bacalaureat din acest an a fost o adevărată provocare pentru elevii Liceului Teoretic Ioan Cotovu. Susținut pe caniculă și la zeci de kilometri distanță de Hârșova, în Cernavodă, testul nu a fost lipsit de dificultăți logistice și emoționale.

„Generația noastră a susținut examenul de Bacalaureat pe caniculă, o probă s-a decalat, iar eu și colegii mei am mers la Cernavodă să dăm examenul. Nu pot spune că am avut un moment în care să fiu deznădăjduită că nu voi reuși, însă au fost foarte multe emoții”, a declarat Melinda.

Cu toate acestea, tânăra a reușit să se concentreze și să obțină media 10, fiind singura absolventă din județul Constanța care a luat nota maximă pe linie la sesiunea din 2026.

„Mi-am ascultat intuiția”

Absolventa spune că emoțiile au fost cele mai mari la proba de Matematică, unde și-a impus să rezolve fiecare exercițiu pe rând, fără să se lase influențată de dificultatea subiectelor următoare:

„Când am primit foaia de examen, mi-am impus să iau fiecare subiect la rând, să îl rezolv și să trec mai departe, să nu mă uit mai jos ce urmează și eventual, să intru în panică la gândul că nu știu să rezolv. Au fost momente când m-am gândit că poate ar trebui să revin asupra unui subiect, dar mi-am spus că, în definitiv, las cum am scris în primele momente. Mi-am ascultat intuiția și rezultatul a fost unul foarte bun”.

Tânăra mărturisește că nota maximă nu este rezultatul norocului, ci al unei pregătiri constante și al muncii depuse pe parcursul anilor de liceu. Melinda afirmă că profesorii au avut un rol decisiv în pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat.

„Le sunt profund recunoscătoare tuturor profesorilor noștri (…) toți ne-au sprijinit, a fost un ajutor enorm pe care l-am primit din partea lor, aceștia punând accent pe subiectele care urmau să fie abordate la Bacalaureat și îngrijindu-se să ne fie fixate noțiunile necesare pentru a trece cu bine de acest examen. Mai mult, consider că ne-au înțeles și ne-au sprijinit și emoțional și ne-au ajutat să trecem cu bine de clasa a XII-a, cu tot ce înseamnă ea, au știut să ne înțeleagă”, a declarat Melinda pentru Ziarul Amprenta.

Deși ultimul an de liceu a fost unul solicitant, absolventa spune că perioada petrecută alături de colegi a fost una specială: „Se pune foarte multă presiune pe elevi în clasa a XII-a, însă pentru mine a fost și anul în care m-am apropiat de mai mulți colegi, ne-am dat seama toți că este ultimul an în care mai suntem împreună, iar apoi viața își va urma cursul pentru fiecare dintre noi, astfel că am încercat să facem fiecare moment să conteze, să ne bucurăm de el, să strângem amintiri. Pot spune că ne-a unit clasa a XII-a”.

Melinda consideră că simulările examenului de Bacalaureat au avut un rol important, ajutând elevii să înțeleagă modul de desfășurare a probelor și să își gestioneze mai bine timpul.

Melinda vrea să devină profesor

După absolvirea liceului, Melinda spune că își dorește să urmeze Facultatea de Litere, fără a exclude nici o carieră în domeniul tehnic, prin Politehnică.

Totuși, mărturisește că și-ar dori să ajungă profesor: „Am făcut și multe acțiuni de voluntariat alături de colegii mei, în timpul liceului, și astfel mi s-a lărgit orizontul inclusiv asupra părții pedagogice, am descoperit că îmi place lucrul cu cei mici, m-ar încânta să devin profesor de Limba Română sau de Matematică. Nu consider că este un loc de muncă neapreciat, consider că da, este o problemă la nivel de țară în ce privește statutul și remunerația profesorilor, însă cred că fiecare dintre profesori au un cuvânt de spus în viața fiecărui elev. Profesorii joacă un rol foarte important în dezvoltarea elevilor, au un impact foarte mare asupra vieților școlarilor, un rol esențial”.

Melinda îi sfătuiește pe elevii care urmează să susțină examenul de Bacalaureat să își stabilească din timp obiectivele și să afle care sunt condițiile de admitere la facultatea pe care vor să o urmeze.

„Cred că liceenii ar trebui să se orienteze după persoana care sunt și ceea ce își doresc să devină. Să se cunoască mai bine, să afle din timp cum se intră la facultatea pe care și-o doresc și să își organizeze pregătirea în funcție de acest obiectiv. Totuși, aș vrea să îi îndemn pe colegii mai mici să se bucure de fiecare moment din clasa a XII-a, de clipele cu colegii. Timpul trece foarte repede și ne trezim în ultima zi de liceu că nu am apucam să facem tot ce ne-am fi dorit să facem”, a mai spus tânăra absolventă.

Primăria din Hârșova a felicitat-o public pe Melinda Teodora

Primăria Orașului Hârșova a transmis un mesaj de felicitare tuturor absolvenților promoției 2026 care au promovat examenul național de Bacalaureat. Reprezentanții administrației locale le-au urat succes tuturor elevilor care au promovat și au evidențiat performanța unei absolvente care a obținut media maximă.

„Rezultatele examenului național de Bacalaureat marchează încheierea unei etape importante din viața fiecărui absolvent. Primăria Orașului Hârșova îi felicită pe toți cei care au promovat examenul și le urează mult succes în tot ceea ce își propun mai departe”, se arată în mesajul publicat de instituție.

Primăria a menționat performanța obținută de Melinda Teodora: „Ne bucurăm că și în acest an Hârșova are motive de mândrie. O felicităm pe Necula Melinda Teodora, absolventă a Liceului Teoretic Ioan Cotovu, pentru rezultatul excepțional obținut: media 10 la examenul de Bacalaureat”.

Reprezentanții instituției au transmis un mesaj și absolvenților care nu au obținut rezultatul dorit la examenul de Bacalaureat, îndemnându-i să privească experiența ca pe o oportunitate de a merge mai departe: „Gândurile noastre se îndreaptă și către absolvenții care nu au obținut rezultatul dorit. Un examen este important, însă nu vă definește și nu vă stabilește viitorul. Priviți această experiență ca pe un pas înainte și mergeți mai departe cu încredere. Fiecare nouă încercare este o nouă șansă de a reuși”.

Matematica, materia cu cele mai multe note de 10 la BAC 2026

Matematica a fost materia la care elevii de liceu au reușit să obțină cele mai multe medii de 10 la Bacalaureat 2026. În total, 45 de elevi au reușit să obțină media 10 la BAC.

La proba obligatorie a profilului (E)c)) de la BAC 2026 au fost înregistrate 3.548 de note de 10. Dintre acestea, 2.289 de note maxime au fost la Matematică și 1.259 de note de 10 la Istorie. Matematica este astfel disciplina la care cei mai mulți elevi au reușit să obțină nota maximă la Bacalaureatul din acest an.

La proba la alegere a profilului și specializării (E)d)) de la BAC 2026 au fost acordate 3.158 de note de 10.

Elevii au luat cele mai multe note maxime la examenul de BAC de la Logică, Biologie, Chimie și Informatică. Clasamentul disciplinelor este următorul:

  • Logică și argumentare – 848 note de 10;
  •  Biologie – 679;
  •  Chimie – 531;
  •  Informatică – 447;
  •  Geografie – 345;
  •  Fizică – 287;
  •  Psihologie – 9;
  •  Economie – 6;
  •  Sociologie – 4;
  •  Filosofie – 2.

La proba scrisă la Limba și literatura română de la examenul de Bacalaureat au fost acordate 454 de note de 10. La Limba și literatura maternă au fost înregistrate 34 de note maxime, dintre care: 27 la Limba maghiară; 5 la Limba germană și câte una la Limba sârbă și Limba slovacă.

45 de elevi au obținut media 10 la BAC 2026

În total, 45 de candidați au încheiat examenul de Bacalaureat cu media 10 înainte de contestații.

Rezultatele inițiale arată că 38 dintre aceștia sunt fete, iar 7 sunt băieți. Cele mai multe medii de 10 au fost înregistrate în București, urmat de Cluj și Iași.

Harta mediilor de zece la Bacalaureat 2026
Harta mediilor de zece la Bacalaureat 2026 Foto: Captură document Ministerul Educației

Rata de promovare la BAC 2026 este de 74,8% pentru toți candidații și de 79,7% pentru absolvenții promoției curente. Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. Rezultatele finale ale examenului vor fi afișate după soluționarea contestațiilor, iar statisticile se pot modifica.

Rezultatele pentru Bacalaureat 2026, înainte de contestații. Notele finale vor fi afișate în data de 13 iulie.

Citește și: Maria și Ana Maria, fetele care au luat 10 curat la Bacalaureat, în Galați: „S-a muncit foarte mult”

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