Foile albe, simbolul protestelor care iau amploare în China. „Statul va trebui să plătească pentru ce a făcut”

După aproape trei ani de restricții, în contextul pandemiei, furia oamenilor a luat amploare în urma unui incendiu din Urumqi, capitala regiunii vestice Xinjiang, în care zece persoane au murit și alte nouă au fost rănite, autoritățile fiind acuzate că din cauza blocajelor anti-COVID, intervenția pompierilor a fost întârziată.

Protestele s-au răspândit, sâmbătă, treptat, în marile orașe ale Chinei, inclusiv în universități, unde oameni au scandat „Jos, Xi Jinping! Jos, Partidul Comunist!”, într-o demonstrație fără precedent de sfidare față de politica „zero COVID”, strictă și din ce în ce mai costisitoare.

În imaginile și videoclipurile apărute în mediul online apar studenți din orașe precum Nanjing și Beijing, ridicând deasupra capului foi albe în semn de protest.

Un videoclip despre care se spune a fost filmat sâmbătă, dar care nu a putut fi verificat independent, arătă o femeie stând pe treptele Universității de Comunicare din China, din orașul estic Nanjing, ținând o bucată de hârtie, înainte ca un bărbat neidentificat să i-o smulgă din mâini.

Tinerii arată hârtii goale ca o modalitate de a protesta, pe o stradă din Shanghai | Foto: Profimedia

This is now on Wulumuqi (=Urumqi) lu in #Shanghai. People holding up white sheets of paper. ‘We dont need to write anything on it. It is a symbol of the revolution of the people, someone says. (Dont manage to send videos.) pic.twitter.com/oWwyADTHuX — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 26, 2022

În alte imagini apar zeci de persoane care au urcat pe treptele universității cu foi de hârtie în mâini, luminate de lanternele telefoanele mobile.

„Într-o zi, veți plăti pentru tot ce ați făcut astăzi”, este auzit un bărbat care se adresează manifestanților, potrivit Reuters.

„Și statul va trebui să plătească un preț pentru ceea ce a făcut”, a fost răspunsul mulțimii.

În același mod au protestat și studenții Universității Tsinghua din Beijing.

Manifestații cu foi albe purtate de mulțime au avut loc și în 2020, în Hong Kong, unde oamenii au recurs la acest gest pentru a evita sloganurile interzise de noua lege a securității naționale a orașului, impusă după protestele masive care avuseseră loc cu un an înainte.

De asemenea, colile imaculate au fost folosite în acest an la Moscova de demonstranții care și-au exprimat opoziția față de invazia declanșată de Rusia în Ucraina.

Ciocniri cu Poliția

La manifestanția din Shanghai, inițial, șiruri de ofițeri de poliție au privit din exterior protestele, însă în dimineața de duminică, în jurul orei 3.00, forțele de ordine au început să disperseze mulțimea, declanșând confruntări cu oamenii ieșiți în stradă, potrivit unui martor citat de CNN. El spune că a văzut mai multe persoane arestate și urcate într-un vehicul de poliție lângă un loc improvizat pentru cei care vor să aducă un omagiu victimelor incendiului din Urumqi.

Ciocniri între poliție și protestatari în Shanghai | Foto: Profimedia

De asemenea, alți câțiva demonstranți au fost luați de ofițeri din mulțime și duși în spatele liniei de poliție. Protestul s-a dispersat treptat înainte de zori, a mai relatat martorul.

Duminică după-amiază, sute de rezidenți din Shanghai s-au întors în același loc pentru a continua să protesteze, în ciuda prezenței puternice a poliției și a blocajelor rutiere.

„Eliberați oamenii”, a fost unul dintre mesajele scandate de manifestanții care au cerut ca cei reținuți în timpul nopții să fie lăsați liberi.

Wulumuqi lu has now been barricaded. Theres some protesting and singing in the streets around though. But police sweeps the area effectively. pic.twitter.com/pgXbMCQVWh — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 27, 2022

Protests in Wuhan too. Doesnt look like your average protest maybe. But parts of the city are supposed to be under lockdown. So these people just removed barricades and are walking out. Which would explain why this are older people, and not just students. https://t.co/C27Y1t9Rfl — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 27, 2022

„Noi, chinezii, trebuie să fim mai curajoși! Atât de mulți dintre noi am fost arestați ieri. Sunt fără serviciu sau fără familie? Nu trebuie să ne fie frică!”, a spus un bărbat care ținea în mână un buchet de crizanteme, în aplauzele mulțimii.

Mai mulți ofițeri au încercat să-l forțeze să urce într-o mașină de poliție, în timp ce manifestanții cereau eliberarea lor și s-au repezit spre vehicul, mai relatează CNN.

„Simt că toată lumea își poate face vocea auzită”

„Erau oameni peste tot. La început, scandau să se ridice restricțiile în Xinjiang, apoi s-a transformat în «Xi Jinping, demisia, Partidul Comunist, demisia!»”, a declarat Chen, un tânăr în vârstă de 29 de ani din Shanghai, citat de Washington Post.

„Demonstrațiile din toată țara au fost ca scânteia care a aprins un foc de prerie”, a declarat James Yu, un rezident din Shanghai, folosind o expresie chineză care descrie răspândirea revoluției comuniste a lui Mao Zedong, relatează The New York Times. „Simt că toată lumea își poate face vocea auzită tare și clar. Se simte puternic”, a adăugat el.

„Înainte, simțeam că sunt un laș, dar acum, în acest moment, simt că pot să mă ridic”, a spus și un tânăr din Xinjiang la o adunare dintr-un campus al Universității de Comunicare din China. Comentariile sale au fost surprinse de un videoclip care a apărut sâmbătă seara în mediul online și a cărui locație a fost verificată de The Times. „Vorbesc pentru regiunea mea natală, vorbesc pentru acei prieteni care și-au pierdut rude și apropiați în dezastrul incendiului. Și pentru cei care au murit”, a adăugat tânărul.

Foto: Profimedia

