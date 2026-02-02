Reținerea a avut loc încă din 30 ianuarie, după care antreprenorului i-au fost aduse acuzații în trei capete de acuzare distincte, de ascundere a banilor și a bunurilor, informează publicația Baza.

În registrul Tribunalului Zamoskvorețki din Moscova se arată că ședința privind stabilirea măsurii preventive în cazul lui Runets a avut loc pe 31 ianuarie.

Ancheta a cerut plasarea acestuia în arest la domiciliu, invocând că antreprenorul conduce mai multe organizații ale căror angajați figurează ca martori în dosar. De asemenea, anchetatorii au precizat că alți posibili complici ai faptelor nu au fost încă identificați.

Instanța a considerat argumentele anchetei ca fiind întemeiate și a dispus plasarea lui Runets în arest la domiciliu pentru o perioadă de două luni. Decizia intră în vigoare la 4 februarie. Natura exactă a acuzațiilor aduse lui Runets nu a fost făcută publică.

În 2017, Igor Runets a obținut un MBA la Universitatea Stanford, potrivit publicației The Moscow Times. În timpul studiilor a aflat despre minatul de criptomonede, iar după absolvire a fondat BitRiver și a început construcția primului centru de date în orașul Bratsk.

Inițial, clienții omului de afaceri au fost colegii săi de la Stanford. Pe site-ul companiei se menționează că, în prezent, aceasta este cel mai mare operator de centre de date pentru minat și cel mai mare importator de echipamente de minat din Rusia. Mai exact, BitRiver operează 15 centre de date, cu o capacitate totală de peste 500 MW.

În primăvara anului 2022, compania de monede virtuale a fost inclusă pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Reprezentanții BitRiver au calificat aceste sancțiuni drept o ingerință în industria de cripto, un act de concurență neloială și o încercare de a modifica echilibrul global în favoarea minerilor americani.

Potrivit datelor publice, în 2024, cifra de afaceri a BitRiver a depășit 130 de milioane de dolari. În aceeași perioadă, Bloomberg evalua averea lui Runets la 230 de milioane de dolari.

Surse ale publicației Kommersant au relatat că, la sfârșitul anului 2024, la BitRiver au început concedieri, iar angajaților rămași li s-au înregistrat întârzieri la plata salariilor.

Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 80% dintre membrii conducerii de vârf părăsiseră compania, multe birouri fuseseră închise, iar echipamentele și documentația, inclusiv documentele corporative, au fost evacuate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE