Carlos Ghosn a fost întrebat dacă consideră că Musk și-a asumat prea multe responsabilități, similar cu acuzațiile aduse lui însuși în trecut. Răspunsul său a fost surprinzător de elogios la adresa lui Musk.

„Sincer, misiunea multiplă pe care am avut-o nu are nimic de-a face cu ceea ce face Musk. Vreau să spun că eu am condus trei companii. Două dintre ele erau japoneze, una era franceză, dar erau în același domeniu,” a declarat Ghosn, recunoscând capacitățile ieșite din comun ale lui Musk.

Comparație între Ghosn și Musk

Ghosn a subliniat diferențele semnificative între situația sa și cea a lui Musk: „El conduce o companie auto, conduce o companie spațială. El conduce multe alte companii, dar peste toate el a mai luat și această funcție enormă. Așa că nu cred că ne putem compara. Eu sunt un mic multitasker comparativ cu el.”

Analiza scăderii acțiunilor Tesla

Fostul executiv auto a oferit o explicație pentru scăderea recentă a acțiunilor Tesla. Potrivit lui Ghosn, aceasta nu are legătură cu conceptul sau compania în sine, ci cu percepția investitorilor. „Acest lucru este cauzat de îngrijorarea acționarilor față de faptul că Elon Musk nu alocă suficient de mult timp companiei sale. Asta spune piața și asta se transformă în scăderea acțiunilor,” a explicat Ghosn.

Acțiunile Tesla au înregistrat o scădere semnificativă în primul trimestru din 2025. Motivele principale sunt legate de implicarea lui Elon Musk în guvernul federal și incertitudinea privind planurile companiei de a lansa un vehicul electric mai accesibil.

Perspectiva lui Ghosn asupra situației

Ghosn și-a exprimat opinia și pe rețelele sociale, scriind: „Am fost un multi-tasker, dar Elon Musk operează la un alt nivel. Piața nu pune sub semnul întrebării viziunea Tesla, ci pune sub semnul întrebării lățimea lui de bandă.”

Investitorii Tesla au exprimat îngrijorări cu privire la implicarea lui Musk în politică și aparenta lipsă de atenție față de viitorul companiei. În prezent, Tesla nu pare să aibă o strategie clară de dezvoltare, nici în domeniul auto, nici în cel al roboților de transport sau al roboților umanoizi.

