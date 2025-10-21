  • Vanessa Gurrola, câștigătoare a unui concurs de frumusețe în 2011, este suspectată de legături cu cartelul Sinaloa. Ea ar fi finanțat un stil de viață luxos prin tranzacții imobiliare și spălare de bani pentru gruparea „Los Chapitos”, facțiunea a Sinaloa.
  • Logodnicul ei era membru al cartelului rival Arellano-Felix. Cei doi ar fi fost logodiți din 2017, iar moartea lui „El Chato” ar fi legată de un război teritorial între cartelurile de droguri.
  • Fosta regină a frumuseții, care are 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost arestată pe 13 octombrie. Ea urmează să apară în fața instanței, fiind acuzată de omor de gradul întâi.

Arestată săptămâna trecută

Lidia Vanessa Gurrola Peraza este acuzată de asasinarea lui Christian „El Chato” Espinoza Silver, un membru al cartelului rival Arellano-Felix. Presupusa crimă a avut loc pe 17 februarie anul trecut în San Diego, California.

Gurrola urmează să se prezinte în fața instanței azi, 20 octombrie. Ea a fost arestată săptămâna trecută și este reținută în prezent la Centrul de Detenție Las Colinas din Santee, fiind acuzată de omor de gradul întâi.

Sinaloa vs Arellano-Felix

Fosta miss este suspectată că ar avea legături cu „Los Chapitos”, o facțiune a infamului cartel Sinaloa din Mexic.

Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024
Recomandări
Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Mai mult, numele lui Gurrola a apărut în fluturași cu narcotraficanți aruncați deasupra orașului Sinaloa în septembrie 2024. Ea era etichetată „La Sapa” (argou pentru „turnător”).

Fluturașii o acuzau de legături cu Los Chapitos, operațiuni de spălare de bani, investiții imobiliare și finanțarea unui stil de viață de lux prin mijloace ilicite.

Victima „El Chato” ar fi fost implicată romantic cu Gurrola din 2017, cei doi fiind logodiți.

Moartea sa a fost neoficial legată de războiul teritorial în curs dintre „Los Chapitos” și rămășițele cartelului Arellano-Felix.

În noaptea presupusei crime, rezidenții din University City, California de Sud, au auzit focuri de armă lângă un complex rezidențial și au alertat poliția locală.

În momentul atacului, în care a fost împușcat mortal, Espinoza conducea un SUV. El a murit, ulterior, la un spital local. 

De la regină a frumuseții la suspectă de crimă

Gurrola a devenit celebră după ce a fost încoronată „Regina Festivalului Jocurilor Florale” la Carnavalul Mazatlan din Mexic în 2011.

Ulterior, și-a lansat propria linie de produse pentru slăbit, extinzându-și prezența publică dincolo de modelling.

În septembrie anul trecut, în timpul conflictului intern al cartelului Sinaloa, ea a fost acuzată că ar fi „operativă” pentru Los Chapitos, facțiunea condusă de fiii lui Joaquin „El Chapo” Guzman.

Este acuzată că și-ar fi finanțat stilul de viață luxos prin tranzacții imobiliare și activități de spălare de bani legate de grup.

Gurrola, care are 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a postat ultima dată dintr-o retragere spirituală din Bali, Indonezia.

Emma Coronel 2

Ascensiunea sa spre faima pe internet a început în 2018, când a fost confundată cu soția lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro.

Presa mexicană a poreclit-o ulterior „dublura Emmei Coronel” datorită asemănării izbitoare cu fosta regină a frumuseții.

Într-un interviu TV din 2019, Gurrola a mărturisit că acest caz de identitate greșită i-a sporit, de fapt, popularitatea. „Nu mă deranjează, chiar mi-a crescut numărul de urmăritori”, spunea ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Vremea în perioada 20 octombrie - 16 noiembrie 2025. De când revine frigul
Știri România 08:47
Vremea în perioada 20 octombrie – 16 noiembrie 2025. De când revine frigul
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Știri România 08:28
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
Fanatik.ro
“Am vrut să-l iau pe Teles la FCSB!”. Gigi Becali, dezvăluire făcută în direct
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 20 oct.
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 20 oct.
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
ObservatorNews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
StirileKanalD.ro
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

Judecătorii CCR care au respins legea pensiilor speciale au pensii cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei pe lună
Politică 09:20
Judecătorii CCR care au respins legea pensiilor speciale au pensii cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei pe lună
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței