Vanessa Gurrola, câștigătoare a unui concurs de frumusețe în 2011, este suspectată de legături cu cartelul Sinaloa. Ea ar fi finanțat un stil de viață luxos prin tranzacții imobiliare și spălare de bani pentru gruparea „Los Chapitos”, facțiunea a Sinaloa.

Logodnicul ei era membru al cartelului rival Arellano-Felix. Cei doi ar fi fost logodiți din 2017, iar moartea lui „El Chato” ar fi legată de un război teritorial între cartelurile de droguri.

Fosta regină a frumuseții, care are 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost arestată pe 13 octombrie. Ea urmează să apară în fața instanței, fiind acuzată de omor de gradul întâi.

Arestată săptămâna trecută

Lidia Vanessa Gurrola Peraza este acuzată de asasinarea lui Christian „El Chato” Espinoza Silver, un membru al cartelului rival Arellano-Felix. Presupusa crimă a avut loc pe 17 februarie anul trecut în San Diego, California.

Gurrola urmează să se prezinte în fața instanței azi, 20 octombrie. Ea a fost arestată săptămâna trecută și este reținută în prezent la Centrul de Detenție Las Colinas din Santee, fiind acuzată de omor de gradul întâi.

Sinaloa vs Arellano-Felix

Fosta miss este suspectată că ar avea legături cu „Los Chapitos”, o facțiune a infamului cartel Sinaloa din Mexic.

Mai mult, numele lui Gurrola a apărut în fluturași cu narcotraficanți aruncați deasupra orașului Sinaloa în septembrie 2024. Ea era etichetată „La Sapa” (argou pentru „turnător”).

Fluturașii o acuzau de legături cu Los Chapitos, operațiuni de spălare de bani, investiții imobiliare și finanțarea unui stil de viață de lux prin mijloace ilicite.

Victima „El Chato” ar fi fost implicată romantic cu Gurrola din 2017, cei doi fiind logodiți.

Moartea sa a fost neoficial legată de războiul teritorial în curs dintre „Los Chapitos” și rămășițele cartelului Arellano-Felix.

În noaptea presupusei crime, rezidenții din University City, California de Sud, au auzit focuri de armă lângă un complex rezidențial și au alertat poliția locală.

În momentul atacului, în care a fost împușcat mortal, Espinoza conducea un SUV. El a murit, ulterior, la un spital local.

De la regină a frumuseții la suspectă de crimă

Gurrola a devenit celebră după ce a fost încoronată „Regina Festivalului Jocurilor Florale” la Carnavalul Mazatlan din Mexic în 2011.

Ulterior, și-a lansat propria linie de produse pentru slăbit, extinzându-și prezența publică dincolo de modelling.

În septembrie anul trecut, în timpul conflictului intern al cartelului Sinaloa, ea a fost acuzată că ar fi „operativă” pentru Los Chapitos, facțiunea condusă de fiii lui Joaquin „El Chapo” Guzman.

Este acuzată că și-ar fi finanțat stilul de viață luxos prin tranzacții imobiliare și activități de spălare de bani legate de grup.

Gurrola, care are 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a postat ultima dată dintr-o retragere spirituală din Bali, Indonezia.

Emma Coronel 2

Ascensiunea sa spre faima pe internet a început în 2018, când a fost confundată cu soția lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro.

Presa mexicană a poreclit-o ulterior „dublura Emmei Coronel” datorită asemănării izbitoare cu fosta regină a frumuseții.

Într-un interviu TV din 2019, Gurrola a mărturisit că acest caz de identitate greșită i-a sporit, de fapt, popularitatea. „Nu mă deranjează, chiar mi-a crescut numărul de urmăritori”, spunea ea.

