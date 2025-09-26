Situaţia a fost semnalată la DNA de Nicușor Dan

Fostul arhitect-șef a fost audiat vineri, 26 septembrie de procurori, care îl acuză în legătură cu aprobarea unui PUZ în anul 2019, care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe spaţiu verde în cartierul Primăverii, potrivit Digi24.

Procurorii susțin că Dumitraşcu ar fi încălcat legea în privinţa urbanismului şi ar fi semnat documente prin care a fost schimbată destinaţia unui teren de peste 1.300 de metri pătraţi din zonă verde în zonă construibilă. Aceste documente permiteau construirea unui imobil cu indicatori urbanistici mult mai mari decât cei prevăzuţi iniţial în zona protejată.

În noiembrie 2022, Nicuşor Dan, pe atunci primar general al Capitalei, a făcut o sesizare la DNA care-l viza pe Ştefan Călin Dumitraşcu, pe care îl considera vinovat de abuz în serviciu. El explica atunci că arhitectul-șef ar fi aprobat documente prin care unui teren din una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei i-a fost schimbată destinaţia de zonă verde.



„Este un teren în intersecţia Primăverii cu Aviatorilor, un teren care figurează ca spaţiu verde în Planul de urbanism PUZ Zone protejate. Este un articol de lege care spune foarte clar că nu se poate schimba destinaţia de spaţiu verde şi aşa cum şi în cazul ăsta, şi în alte cazuri s-a întâmplat, s-a dat un PUZ prin care s-a schimbat destinaţia de spaţiu verde cu încălcarea flagrantă a legii”, declara, la vremea respectivă, actualul preşedinte al României, Nicuşor Dan.

„Sunt cel puţin două alte situaţii în care instanţele s-au pronunţat şi au spus că e nelegal, în Kiseleff şi în Modrogan. Ce am spus eu la DNA, am spus că valoarea terenului a crescut cu cel puţin 3 milioane de euro, adică un proprietar avea un teren care avea o valoare relativ redusă, fiind spaţiu verde, şi deodată, din nişte hârtii care s-au făcut, i-a crescut valoarea cu trei milioane de euro. Asta, în opinia mea, înseamnă abuz în serviciu cu folos necuvenit pentru altul”, mai spunea el.

Dumitraşcu a confirmat că are calitatea de suspect

Potrivit anchetatorilor, schimbarea destinaţiei respectivului spaţiu verde ar fi dat posibilitatea construirii unui imobil şi ar fi favorizat obţinerea unei sume de bani mai mari de către proprietarul terenului în discuţie.

Ștefan Călin Dumitraşcu a confirmat, într-o intervenţie la Digi24, că are calitatea de suspect, menţionând că nu consideră că a greşit cu ceva în cei 29 de ani de activitate administrativă.

„Îmi fac datoria de funcţionar (…) procurorii vor stabili care este adevărul. Nu consider că am greşit cu ceva în cei 29 de ani de activitate administrativă”, a afirmat Ştefan Călin Dumitraşcu.



Dumitraşcu a demisionat din funcţia de arhitect-şef al Capitalei în octombrie 2020, după ce Nicuşor Dan a fost ales primar general al Capitalei. În prezent, el este arhitect-şef în cadrul Primăriei Sector 3.