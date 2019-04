Fostul deținut politic Ioan Muntean (foto dreapta) a vorbit pentru publicația Turnul Sfatului despre experiența de la Cotroceni, de săptămâna trecută. Foștii deținuți politici Marian Iancu și Ioan Muntean a fost aduși de deputatul PSD Ioan Nicolicea în delegația oficială a partidului la consultările pe temea referendumului inițiate de președintele României.

Ioan Muntean este din Sibiu și s-a întors de puțin timp din Statele Unite, unde a locuit în ultimii 30 de ani. A intrat în atenția opiniei publice după ce a declarat că actualul procuror general Augustin Lazăr i-ar fi respins de două ori eliberarea condiționată pe vremea când era închis din motive politice la Penitenciarul Aiud, iar Lazăr era șeful Comisiei de Liberări Condiționate.

Decșarațiile sale i-au atras supărarea membrilor Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, care i-au cerut înapoi carnetul de membru. Muntean a refuzat să îl dea, a povestit el pentru sursa citată, iar ulterior carnetul de membru a fost prezentat într-un comunicat oficial al PSD.

În acest context, Ioan Muntean a ajuns în fața președintelui Iohannis.

„Să faceți mențiunea că eu nu fac nici politică liberală, nici pesedistă. Căci mie nu îmi place nici de unii, nici de alții. Chiar dacă se supără pesediștii, că mi-au dat mare atenție. Ei au avut interesul lor, eu am avut interesul meu”, a precizat Ioan Muntean pentru sursa citată.

Iar interesul lui a fost să discute cu președintele României despre cele pătimite în penitenciar, mai ales de către un fost profesor universitar sibian, Ioan Sava, despre care spune că i-a murit în brațe.

”Trebuie să recunosc că, de la televizor, așa, eu aveam un pic de repulsie față de președintele Iohannis. Și îmi pare rău. La Cotroceni mi-am schimbat părerea despre el. Președintele discuta cu Nicolicea și mi-am dat seama că, într-adevăr, este un președinte educat. Nu e adevărat, cum zic gurile rele, că l-a dat afară pe Nicolicea. Iohannis e un domn. L-a rugat să aștepte afară, căci era surprins că în delegația PSD sunt doi deținuți politici. I-am povestit ceea ce mi s-a întâmplat în penitenciar, deținutul celălalt la fel, ne-a ascultat, chiar și-a făcut timp pentru noi. După aceea chiar ne-a spus că a fost îngrozit ceea ce a auzit de la noi. Iar eu, sincer, așa cum mă caracterizează oamenii pe mine, i-am cerut să îl revoce pe actualul procuror general Augustin Lazăr, să semneze decretul de revocare. La care mi-a răspuns că mai are vreo două săptămâni… Și gata. Dar am rămas foarte plăcut impresionat de președintele Klaus Iohannis. Și aș mai vrea să am ocazia să mai discut cu el, dar nu cred că se mai poate”.

Întrebarea PSD pentru Klaus Iohannis

Întâlnirea cu Iohannis nu a decurs chiar așa cum ar fi dorit liderii PSD, a mai spus Ioan Muntean. ”Nicolicea ne-a dat și mie, și celuilalt deținut, câte foaie într-o mapă cu întrebarea pe care să i-o citim președintelui (întrebarea pe care cei de la PSD au propus-o pentru referendum – n.r.). Dar nici eu, nici celălalt deținut nu am mai făcut acest lucru. Și nici presei nu am citit-o. Stați așa, dacă vă interesează, vă dau eu foaia aceea, că mie nu îmi trebuie”, a povestit Muntean. Din mapa roșie cu însemnele PSD, primită de la Nicolicea, Ioan Muntean scoate foaia cu ceea ce a refuzat să citească și propună lui Iohannis. ”Frați români, e normal ca la 30 de ani după căderea regimului opresiv comunist, foștii torționari să fie promovați în funcții gigantice de conducere?”, e scris cu caractere mari, pe trei sferturi din pagină.

Ioan Muntean a realizat de faptul că PSD s-a folosit de el. ”Și eu m-am folosit de ei. Ca să ajung la președinte. Am vrut să ajung la președinte, să îi vorbesc prin ce am trecut și să îi spun despre prietenul meu, profesorul Ioan Sava, care a murit în penitenciar în brațele mele. Eu am înțeles, să nu credeți că nu am înțeles, dar și eu am avut interes. Și cu Antena3. Ce? Au fost oamenii care m-au sunat și care m-au primit. Dacă m-ar fi sunat și alții, la fel aș fi primit”.

Ioan Muntean a explicat cum i s-au înscenat faptele penale

Ioan Muntean a fost condamnat la opt ani de închisoare în vara anului 1980. Sentința judecătorească arată că a fost legitimat în zona localității Oravița de către un grănicer, căruia i s-a părut suspect. Grănicerul ar fi vrut să îl ducă la interogatoriu, dar pe drum Ioan Muntean l-a bătut, i-a furat arma și muniția și a fugit, fiind prins după câteva ore.

Cel puțin asta stă scris în sentința dată de Tribunalul Militar Timișoara, pe care Ioan Muntean o contestă. ”Eu nu vreau să mă duc cu povara asta în mormânt. Eu nu am dezarmat grănicerul. A fost o înscenare, deoarece pe vremea aceea nu mai puteai fi condamnat pe motive politice și erai obligat să recunoști infracțiuni de drept comun, înscenări. Și pentru ca eu să accept o astfel de condamnare am fost bătut crunt, am fost ars cu fierul de călcat pe mâini, după care mi s-a spus: «ori la pușcărie, ori în mormânt». Am ales pușcăria”, a explicat Ioan Muntean.

