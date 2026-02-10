Împreună, de câteva luni

Eric Schmidt a condus Google timp de aproape 15 ani, ca director executiv între 2001 și 2011 și, apoi, ca președinte executiv al companiei (2011-2015).

Acum, miliardarul în tehnologie, cotat de Forbes cu o avere de 36,5 miliarde de dolari, este din nou în centrul atenției.

În vârstă de 70 de ani, Schmidt este într-o relație cu Gloria-Sophie Burkandt, fiica de 27 de ani a premierului Bavariei, Markus Söder. Ea lucrează în modelling.

Cei doi sunt într-o relație de câteva luni și au petrecut împreună noaptea de Revelion.

Eric Schimdt a fost șef Google timp de aproape 15 ani. Foto: Hepta

Acuzat de abuz și hărțuire de ultima amantă

De altfel, înainte de Gloria-Sophie, Schmidt a avut o relație cu antreprenoarea americană Michelle Ritter (31 de ani) timp de 4 ani, începând din 2020.

Ritter, o absolventă a Facultății de Drept de la Columbia, a depus documente la tribunal, în decembrie 2024, cerând un ordin de restricție împotriva lui Schmidt pentru presupuse acte de hărțuire și abuz.

Miliardarul a investit 100 de milioane de dolari în start-upul ei de inteligență artificială, Steel Perlot. Cu toate acestea, relația lor s-ar fi încheiat în mai 2024.

Izbitoare este asemănarea dintre Ritter și Burkandt. Ambele femei sunt înalte și brunete.

Michelle Ritter. Foto: Profimedia

Gloria-Sophie Burkandt, în 2024, la Bambi Awards 2024, în Bavaria. Foto: Hepta

Creatoare de modă, prezentatoare TV, studente, pianiste, PR-ițe

Schmidt este cunoscut pentru preferința sa pentru femeile mult mai tinere. Între altele, magnatul ar fi avut o aventură, între 2007 și 2010, și cu prezentatoarea de televiziune americană Kate Bohner (58 de ani).

Jason Parsley, un prieten al lui Bohner, a declarat, după încheierea relației: „A fost o relație serioasă, cel puțin așa a fost pentru ea. El i-a tot promis că va divorța”. Bohner l-a crezut, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

De asemenea, Ulla Parker a fost una dintre iubitele lui Eric Schimdt. După aproximativ un an, miliardarul din domeniul tehnologiei s-a despărțit de ea, în 2019, deoarece aceasta se întâlnea și cu managerul de fonduri speculative Alex Roepers.

Inel cu safir pentru o „medicinistă”

Doar câteva luni mai târziu, Schmidt a fost văzut cu fosta studentă la Medicină Alexandra Duisberg (39 de ani) la o petrecere în Sardinia, Italia. Se pare că i-a dat un inel imens cu safir, ceea ce a stârnit zvonuri de logodnă.

O sursă apropiată lui a declarat la acea vreme: „Eric petrece timp cu Alexandra și i-a dat un inel al prieteniei. Acest lucru poate că a provocat agitație și zvonuri, dar nu este un inel de logodnă. Eric nu a cerut-o în căsătorie și nu sunt logodiți”. La scurt timp după aceea, totul s-a terminat între ei.

Schmidt a fost văzut la New York cu pianista de concert Chau-Giang Thi Nguyen (50 de ani), care i-a stârnit interesul pentru artă. O sursă a declarat, pentru New York Post: „Eric se vede cu Chau-Giang de câteva luni, iar cei doi au devenit foarte apropiați. Au fost văzuți de mai multe ori în SoHo, lângă apartamentul ei și luând masa la Cipriani”.

De asemenea, Schmidt a călătorit în Caraibe și în sudul Franței cu producătoarea Lisa Shields. Cei doi au fost văzuți și la restaurantul Tutto il Giorno din Hamptons, zona turistică de lux de pe Coasta de Est a Americii.

În 2009, Schmidt ar fi avut o relație de câteva luni cu experta în PR Marcy Simon. După o vară și o toamnă petrecute împreună, s-au despărțit.

Printre alte nume din „cercul amoros” al lui Schmidt se numără scriitoarea și creatoarea de modă Shoshanna Lonstein Gruss (50 de ani) și Danya Perry, șefa departamentului juridic și consilier al miliardarului Ronald Perelman (83 de ani).

Căsătorie „deschisă” de 46 de ani!

Deși căsătorit cu Wendy Schmidt, 70 de ani, relația lor pare să fie una „deschisă”, conform surselor Bild. În presa americană, Schmidt a fost poreclit „cel mai sexy burlac”, chiar dacă este căsătorit din 1980.

Wendy și Eric Schmidt, acum 10 ani. Foto: Hepta

Schimid și-a cunoscut soția în timp ce studia la elitista Universitate din California, Berkeley, Cuplul a fost văzut ultima dată împreună în toamna anului 2025, la gala de artă și film LACMA din Los Angeles, California.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE