FOTO / Ce a făcut Simona Halep după înfrângerea de la Indian Wells

Simona Halep a ratat calificarea în finala de la Indian Wells, după ce a pierdut fără drept de apel în fața japonezei Naomi Osaka, cu scorul 6-3, 6-0.

“Nu am fost pregătită să joc acest meci. Nu caut scuze, doar explic ceea ce s-a întâmplat. Am jucat prost”, a declarat Simona Halep la sfârșitul partidei. “Nu am simțit mingea. N-am fost în meci. Am jucat bine până la 4-3 pentru ea în primul set, apoi mi-am pierdut concentrarea. Nu știu de ce”, a continuat ea.

În timpul meciului, Simona Halep ar fi lăsat impresia că își ignoră antrenorul, pe Darrnel Cahill, deoarece acesta îi dădea indicații, iar ea se uita în altă direcție. Astfel, au apărut speculații că relațiile dintre cei doi ar fi tensionate. Nu este cazul, însă. O dovedește și o fotografie postată de Simona Halep pe contul său de Instagram.

Sportiva și stafful ei au plecat în Las Vegas, unde au avut parte de o masă la un restaurant cu specific american.