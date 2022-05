FOTO. Cum arată un dezastru îngropat de atâtea promisiuni electorale: Teatrul de Vară din București, în care au cântat Angela Similea și Dorina Drăghici, se prăbușește

După un ping-pong al documentelor, clădirea a ajuns în 2019 la Primăria Sectorului 1, atunci când fosta administrație condusă de primarul PSD Dan Tudorache anunța introducerea în circuit în maximum un an. Nu s-a întâmplat nimic, dar a venit Clotilde Armand, de la USR, cu aceleași promisiuni electorale pentru un vot la locale. După aproape doi ani, clădirea arată mai rău.

Sectorul 1. Cel mai bogat sector din București. Cele mai frumoase parcuri, cele mai impozante clădiri istorie cu arhitecturi deosebite. Cele mai mari bulevarde și construcții cu o istorie aparte.

Parcul Bazilescu e printre ele. Fostul Parc Nicolae Bălcescu a fost inaugurat la jumătatea secolului trecut, în 1954, în cartierul Bucureștii Noi. În momentul amenajării avea 120 de hectare, acum are puțin sub 15. Terenul a fost donat în totalitate statului român de juristul profesor universitar Nicolae Bazilescu.

Parcul Bazilescu a fost unul dintre cele mai frumoase parcuri din sectorul 1 al Capitalei. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Muzica Angelei Similea și ieșirile liniștite

În interiorul parcului există Teatrul de Vară. Construit în 1953 și inaugurat cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților. Două mii de locuri ocupate până la refuz. Clădirea-monument a fost pusă pe picioare de arhitectul Paul Emil Miclescu și era în acea perioadă unul dintre cele mai mari amfiteatre în aer liber din țară.

În fiecare vară fierbinte, bucureștenii se strângeau la teatru. La un pahar de Biborțeni, un Cico sau un sifon cu arome. Era locul unde, până în 1989, Bucureștiul strălucea în fiecare sâmbătă și duminică. Aici lumea s-a bucurat de muzica Angelei Similea și de personajele interpretate de Dina Cocea.

Clădirea-monument a fost pusă pe picioare de arhitectului Paul Emil Miclescu. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Decembrie 1989 a adus dezastrul! Odată cu Revoluția, de Teatrul de Vară, la fel ca și de multe alte clădiri reprezentative din București, s-a ales praful. Locurile au fost părăsite și totul s-a degradat. Totul s-a transformat într-o mare ruină!

Serile de poveste au rămas doar amintiri

Pe-o bancă în parc, cu o carte veche în mână, cu paginile îngălbenite de anii ce-au trecut, o găsim pe doamna Maria.

„Stau de-o viață vizavi de parc. Aici l-am cunoscut pe soțul meu. Într-o seară de august, cu muzica anilor. Era un loc unde ne strângeam în fiecare duminică. Lumea iubea parcul ăsta, iar teatrul era atracția principală. Țin minte că într-o seară ne-a cântat aici celebra Dorina Drăghici. Nu eram toți norocoși s-o vedem pe scena Teatrului de Revistă, așa că profităm din plin când o prindeam aici. Acum, totul e părăsit. Miroase îngrozitor. Păcat. Rămânem cu amintirile frumoase”, spune femeia supărată și dezamăgită.

Și chiar are dreptate. Acum totul e distrus. E montat un gard de protecție, dar care nu ascunde pereții plin de găuri, mucegaiul care s-a mutat cu totul sau tavanul prăbușit din care aproape n-a mai rămas nimic.

Hoții au furat tot ce se putea fura. Inclusiv țevile metalice, cablurile electrice și cele de cupru. Pe toate le-au dus la centre pentru a pune mâna pe câțiva lei.

Teatrul de Vară a ajuns o ruină. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Bălăriile sunt cât casa

Anii au trecut, iar cabinele actorilor sau camerele costumelor au devenit adevărate zone insalubre, pline de excremente, sticle și PET-uri aruncate peste tot, o veritabilă groapă de gunoi. Mirosul e insuportabil, iar cei mici au interzis de la părinți să calce prin zonă, fiind un real pericol.

Relu Iordache are 83 de ani. E nelipsit din parc în fiecare zi. Aici a copilărit. Aici și-a cunoscut soția. Aici și-a plimbat băiatul, dar și nepotul. E dezamăgit de haosul din parc și de Primăria Sectorului 1, administrația care gestionează acum parcul.

„Acum doi ani, ne-au dat ca la circ un cubuleț de zahăr și-au început că o să refacă Teatrul de Vară, apoi au dispărut și au uitat de noi. Am trăit momente frumoase aici, dar acum s-a ales praful. Stăm de ani de zile cu un gard care ne blochează accesul, dar bălăriile sunt cât casa. Nu mai am speranțe să-l văd ca-n tinerețea mea”, ne spune dezamăgit.

Accesul în parc este blocat de un gard de plasă și de bălării. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Promisiuni peste promisiuni, dar doar atât

În iulie 2019, Libertatea scria despre dezastrul Teatrului de Vară, dar și despre promisiunile rămase doar pe hârtie ale administrației lui Tudorache, vechiul edil al sectorului.

Atunci, după lungi dezbateri și negocieri cu Ministerul Culturii, Primăria Sectorului 1 a preluat oficial Teatrul de Vară. Trebuia ca autoritățile să facă o expertiză pentru a stabili ce fel de lucrări sunt necesare și costul lor. Și promiteau, clasic, ca înainte de alegeri, că în vara anului viitor, bucureștenii se vor putea bucura de primul spectacol de după Revoluție jucat pe scena teatrului.

Nu s-a întâmplat nimic. Ba, mai mult, a venit campania electorală, un nou moment prielnic pentru promisiuni. De această dată, în rol a intrat Clotilde Armand, candidatul USR la primărie. Pe 8 iunie 2020, Armand se proțăpea în fața Teatrului și filma un mesaj de campanie totul sub titlul „Salvăm Teatrul Bazilescu”. Și lansa un mesaj clar pentru locuitorii sectorului cărora le cerea votul mult dorit.

„În patru ani de mandat primarul PSD a reușit să monteze o schelă pe fațada Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu. Oameni buni, două milioane de euro ne-a costat această schelă uitată de administrația PSD. Starea actuală a teatrului este dovada incompetenței guvernării PSD. În patru ani de zile, cu toate că l-a avut ca promisiune electorală, Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu este de nefolosit și uitat de primarul PSD. Actorii au făcut un apel către Ministrul Culturii să se țină spectacole de teatru în aer liber”, transmitea candidatul la primărie.

Deși promisiuni au tot fost, Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu este de nefolosit și uitat de autorități. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Jungla amazoniană din Bucureștii Noi

Clotilde Armand l-a bătut pe Daniel Tudorache la alegeri, dar Teatrul de Vară e tot o ruină, cu pereți groși de beton și tencuială care stă să cadă, cu tavanul prăbușit de ploile și zăpezile din ultimii 30 de ani, dar și buruieni cât casa, ca într-o junglă amazoniană. Alegeri locale sunt din nou abia peste doi ani.

Teatrul de Vară este o ruină. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Libertatea a încercat să ia o reacție din partea Primăriei Sectorului 1, o vom publica imediat ce o vom primi.

Cine a condus Primăria Sectorului 1 după 1989

Nume Partid Perioadă

Flor Pomponiu PNL 23 februarie 1992 – 16 iunie 1996

George Pădure Independent 16 iunie 1996 – 18 iunie 2000

Vasile Gherasim PSD 18 iunie 2000 – 20 iunie 2004

Andrei Chiliman PNL 20 iunie 2004 – 25 iunie 2015

Vasile Moțoc PSD 25 iunie 2015 – 5 iunie 2016

Daniel Tudorache PSD 5 iunie 2016 – 27 septembrie 2020

Clotilde Armand USR 28 septembrie 2020 – PREZENT

