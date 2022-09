Imagini cu mizeria din Biblioteca Națională: pereți mânjiți, praf, parchet rupt. Directorul Cioroianu spune că „nu are bani” și îi ceartă pe cititori

„Azi dimineață, am fost printre primele persoane care au intrat în clădirea bibliotecii. La ora 8.00, m-am așezat la o masă. Primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost faptul că masa era neștearsă, cu amprente, de-a dreptul mizerabilă”, spune bărbatul, într-o discuție cu Libertatea.

„Plimbându-mă apoi prin clădire, am observat multe lucruri ce pot fi remediate cu puțină bunăvoință de către personalul de la curățenie. Nu îți trebuie cine știe ce fonduri. De pildă, la toalete nu există săpun lichid în dozatoare. Cât poate costa un bidon de cinci litri de săpun lichid?”, continuă el.

Problema dozatoarelor de săpun lichid goale sunt, de fapt, o problemă națională, mai crede bărbatul. „Nici în universități sau facultăți nu găsești săpun, atunci când mergi la baie să te speli pe mâini, și nici hârtie igienică. Problema asta e veche în instituțiile din România.”

Pe lângă faptul că mesele de lucru sunt murdare și pline de praf, bărbatul arată și că:

Contactat de Libertatea, prof. univ. Adrian Cioroianu, actualul director al Bibliotecii Naționale, fost ministru de externe în perioada 2007-2008, a motivat astfel motivul dezastrului: nu sunt bani.

„Ideea de a avea în permanență săpun lichid în toalete, având în vedere bugetul actual, este irealizabilă, din păcate. Ca și multe altele. Eu mă bucur de faptul că ținem deschisă biblioteca 6 zile pe săptămână”, spune Cioroianu.

„La noi, pariul este să plătim notele la curent și la gaze. Lucrurile sunt puțin mai delicate și n-are legătură cu ultimele luni. Este o situație ce durează de anul trecut”, completează directorul.

Adrian Cioroianu spune că trei sferturi din buget se duce pe salarii, de aceea nu mai rămân bani pentru investiții.

„Bugetul este de 30 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 6 milioane de euro, din care circa 75% se duc pe salarii, nimic pentru investiții. În rest, practic, în afară de salarii, mai vorbim de plata gazului, curentului electric, utilităților, reparații”.

În plus, subliniază directorul, cititorii care se plâng de mizerie „nu sunt dispuși să plătească mai mult de 30 de lei pe un abonament de acces la Biblioteca Națională”.

Vorbim de bani, dar cititorii au protestat când am pus 30 de lei abonamentul anual, în condițiile în care noi ținem de Ministerul Culturii, nu al Educației. 30 de lei pe an vi se pare mult?! Plus că oamenii au pretenția și la un loc de parcare din moment ce au un abonament.

Adrian Cioroianu: