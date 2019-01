FOTO/ Liviu Dragnea, în brațele Irinei de Revelion. Unde au petrecut noaptea dintre ani liderul PSD și iubita lui

Potrivit realitatea.net, Liviu Dragnea și Irina Tănase au făcut Revelionul la Castelul Foișor din Sinaia, un loc destinat exclusiv activităților de protocol ale statului, administrat de RA-APPS. Imagini din noaptea dintre ani, în care cei doi apar împreună, lângă bradul de Crăciun, au fost publicate pe Instagram, scrie stiripesurse.ro.

În ultima zi a anului 2018, liderul PSD a transmis un mesaj românilor. „Ne pregătim să începem împreună al treilea an de când redăm naţiunii române demnitatea şi încrederea într-o viaţă mai bună. Am spus acum doi ani tuturor să îndrăznească să creadă în România, că un guvern cu adevărat românesc, prin scopuri şi voinţă, le poate face o viaţă mai bună şi se vede acest lucru! Am realizat multe în ultimul an şi continuăm să clădim împreună o ţară a normalităţii. Jocurile politice meschine pe care unii încă le practică nu mai au loc în anul ce va să vină. Miza este, de fapt, România, viitorul acestei ţări, resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară, rolul major pe care-l poate juca România în regiune şi în Europa şi nu numai”, a scris Dragnea pe Facebook.



Despre Liviu Dragnea s-a scris că ar urma să plece în concediu în Maldive. Zvonurile au apărut după ce și-a delegat atribuțiile de la Camera Deputaților lui Florin Iordache, pe perioada vacanței parlamentare.

Citește și:

ANUL POLITIC 2019: România preia 6 luni Preşedinţia Consiliului UE. Românii, chemaţi la vot, în două tururi. Iohannis luptă pentru un nou mandat la Cotroceni