Video: Știri din Hunedoara.

Aur a „deschis” festivitățile de la Țebea cu o zi înainte

George Simion a venit însoțit de simpatizanți sâmbătă, 6 septembrie, cu o zi înainte de tradiționalele Serbări Naționale de la Țebea, potrivit Știri din Hunedoara.

Liderul AUR a ajuns, sâmbătă, la Complexul istoric din Baia de Criș, cu alai de simpatizanți și coroane, pe motiv că duminică trebuie să fie prezent la București, unde partidul său are în program votul moțiunilor de cenzură.

Astfel, partidul AUR a reușit să „deschidă festivitățile” pe cont propriu. Membrii partidului au așezat coroanele lângă mormântul lui Avram Iancu.

Fotograful lui George Simion, somat de preot să se dea jos de pe mormântul lui Avram Iancu

La un moment dat unul dintre fotografii lui George Simion s-a urcat pe mormânt, care este monument istoric de categoria A, într-o încercare de a face o fotografie mai bună liderului AUR.

Fotograful lui George Simion a fost atenționat imediat de preot să plece de pe mormântul Crăișorului Munților. „Vă rog frumos să nu intrați acolo, ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară de aici!”, a spus preotul paroh al bisericii din Țebea.

„Am auzit! De cinci ori îmi spui?”, a replicat fotograful, în timp ce preotul i-a spus: „Da! Pentru că nu aveați ce căuta înăuntru!”.

Ulterior, duminică, 7 septembrie, câteva mii de oameni au fost prezenți la Serbările Naționale de la Țebea, unde se desfășoară manifestările comemorative dedicate memoriei Eroului Național Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 153 de ani.

Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR, la Țebea
