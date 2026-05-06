Angelica a fost agresată brutal, în noiembrie anul trecut, și a suferit multiple fracturi și o gravă traumă cranio-cerebrală, ceea ce a impus o intervenție chirurgicală de urgență pentru a-i salva viața.

Alarma a fost dată de apropiații frumoasei, după ce a aceasta a dispărut brusc fără explicații, și nu a răspuns la apeluri sau mesaje.

Tartanova a fost găsită, ulterior, la Spitalul Pirogov din Moscova, unde fusese internată în spital în stare critică.

Angelica, înainte de a fi agresată

„Ea nu avea doar o hemoragie subdurală, ci și leziuni grave ale țesutului cerebral”, a explicat neurochirurgul Viaceslav Smirnov.

În timpul operației, medicii au fost nevoiți să îndepărteze o parte din craniu pentru a reduce presiunea intracraniană, utilizând o procedură cunoscută sub numele de craniotomie decompresivă.

„Timp de multă vreme nu am avut curajul să mă uit în oglindă. Mi-a fost foarte frică”, a mărturisit manechinul.

Sora ei, Anastasia Beloglazova, a adăugat: „Cât de crud trebuie să fii pentru a trata astfel un om… Este înfiorător”.

Angelica se confruntă în continuare cu probleme grave de sănătate, cum ar fi dificultăți de vorbire, pierderi de memorie și probleme de coordonare.

Dimitri Kuzmin a suferit două intervenții chirurgicale majore, dar acestea nu au fost eficiente. Organul său vital a cedat și a încetat să mai pompeze sânge

Medicii intenționează să refacă craniul prin utilizarea tehnologiei avansate de imprimare 3D. „Vom crea un model al craniului ei cu un 3D printer… Vom acoperi complet defectul și nu se va mai observa nimic din exterior”, a explicat Smirnov.

Înainte de moartea sa, Kuzmin a încercat să evite închisoarea și chiar a vizitat-o pe Angelica în spital, deși era acuzat de tentativă de omor.

„Informațiile preliminare arată că inima lui nu a rezistat stresului psihologic provocat de procesul penal deschis împotriva lui”, au relatat surse din presa rusă. Decesul a fost confirmat de avocatul omului de afaceri, Temur Fidarov.