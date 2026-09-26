Să recunoaștem deschis: pantofii cu toc arată spectaculos, însă doar până în minutul 20. După acest interval scurt apar regretul, bășicile, durerea de picioare și căutarea disperată a unui loc pe scaun. Partea bună este că nu trebuie să alegi între eleganță și confort.

Există trucuri verificate prin care poți crea iluzia de alungire a corpului fără să îți sacrifici starea de bine.

1. Linia verticală este cel mai bun aliat

Tot ce ghidează privirea de sus în jos alungește din punct de vedere optic. Alege bluze încheiate până sus, cardiganuri cu nasturi purtate deschise, cusături verticale sau imprimeuri cu dungi dispuse pe lungime.

De asemenea, o ținută monocromă, într-o singură culoare de sus până jos, funcționează ca o adevărată iluzie optică. Corpul devine o singură linie fluidă, iar cei din jur nu mai pot sesiza unde se termină trunchiul și unde începe linia picioarelor.

2. Talia înaltă, un detaliu esențial

Pantaloni și fustele cu talie înaltă schimbă complet percepția vizuală asupra locului în care încep picioarele. Purtate alături de un top scurt sau de o cămașă introdusă în pantaloni, aceste piese oferă senzația imediată că ai câștigat câțiva centimetri buni în înălțime.

3. Talpa platformă în locul tocului clasic

Dacă vrei înălțime fizică fără disconfortul tocurilor cui, încălțămintea cu platformă este soluția potrivită. Adidașii cu talpă înaltă sau ghetele de tip „chunky” adaugă centimetri reali fără să îți afecteze echilibrul. Ridicarea este distribuită egal pe toată suprafața tălpii, ceea ce protejează coloana vertebrală.

4. Lungimea potrivită a pantalonilor

O pereche de pantaloni prea lungă, care se adună deasupra pantofului, anulează instantaneu orice încercare de a părea mai înaltă. Tivul trebuie să atingă ușor pantoful, fără să creeze cute exagerate. Ajustarea hainelor la un croitor este o investiție mică, dar cu un efect vizual extrem de puternic.

5. Coafuri care adaugă înălțime

Un coc ridicat, o coadă de cal prinsă sus sau un plus de volum în creștetul capului alungesc vizual întreaga siluetă. Este important ca volumul să fie concentrat în partea superioară, nu în părți, pentru a evita lățirea optică a chipului, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

6. Marcarea inteligentă a taliei

O curea purtată în aceeași culoare cu restul ținutei marchează talia fără să „taie” vizual corpul în două jumătăți egale. Vizual, privirea înregistrează punctul de mijloc al siluetei și atribuie automat o lungime mai mare picioarelor.

7. Decolteul în V alungește trunchiul

Decolteul adânc în V direcționează privirea pe diagonală în jos și alungește linia gâtului și a toracelui. Acest tip de croială funcționează excelent la tricouri, rochii sau pulovere, indiferent de înălțimea naturală.

8. Postura corectă schimbă totul