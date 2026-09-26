Sara, fata Adinei Buzatu, s-a căsătorit religios și civil, în urmă cu două săptămâni, iar astăzi are loc petrecerea de nuntă, pentru care vedeta s-a pregătit ca la carte, încă de la primele ore ale dimineții. Pe contul de socializare, designerul vestimentar le-a arătat fanilor cum și-a încpeut ziua. De asemenea, ea a transmis un mesaj emoționant în cea mai importantă zi a fiicei sale.

„Mâine e nunta Sarei. Sau, mai exact, partea care a mai rămas din ea. Și abia acum realizez cu adevărat ce înseamnă. Mi-am petrecut jumătate din viață învățând-o să nu aibă nevoie de mine. Să fie liberă, sigură pe ea, să-și construiască singură viața.

Iar acum, când nu mai are nevoie de mine ca să-i conduc pașii, bucuria mea cea mai mare este că mă alege în continuare. Știu că nimic esențial nu se schimbă. Sara își continuă viața, acum alături de soțul ei, iar eu le voi fi alături amândurora. Singura diferență e că familia noastră a crescut.

Până acum m-a ținut adrenalina pregătirilor. Acum, când totul e gata, parcă mă ajung din urmă toate emoțiile. Bine ai venit în familia noastră, Luca. Deși adevărul e că erai deja aici de mult”, a declarat Adina Buzatu, pe Facebook.

Fiica Adinei Buzatu s-a cununat religios cu soțul ei, Luca, în urmă cu două săptămâni. Ceremonia a avut loc la o biserică cu o semnificație profundă pentru familia ei, despre care Adina Buzatu a vorbit pe rețelele de socializare.