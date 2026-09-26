Un belgian în vârstă de 64 de ani se pregătește să atingă pragul de 1.000.000 de kilometri la volanul unui Audi 80 cumpărat în 1991. Martin Lefevere spune că mașina încă funcționează bine și trece fără probleme inspecția tehnică, iar explicația longevității sale este mai simplă decât pare, potrivit Nieuwsblad.

Un milion de kilometri cu o mașină de 35 de ani

Un belgian în vârstă de 64 de ani este pe cale să atingă o bornă impresionantă cu mașina sa. Martin Lefevere, din Oekene, Belgia, va ajunge la 1.000.000 de kilometri cu un Audi 80, autoturism pe care l-a cumpărat în urmă cu mai bine de trei decenii.

Pragul va fi atins în compania câtorva prieteni, care au pregătit o scurtă călătorie special pentru acest moment.

Deși pare greu de crezut că un automobil cumpărat în 1991 poate ajunge la un milion de kilometri și să fie încă folosit în mod normal, Martin spune că nu a urmat o rețetă complicată.

„Se pare că este destul de special. Ce a trebuit să fac ca să ajung acolo? De fapt, nu prea multe. Secretul meu este că nu există niciun secret.”, a spus proprietarul mașinii.

Martin Lefevere și-a cumpărat Audiul 80 în 1991, după ce mașina pe care o deținea anterior a fost distrusă într-un incendiu provocat prin vandalism în Gent.

Alegerea noului automobil nu a fost întâmplătoare. Tatăl său era șofer de camion, iar Martin a crescut în apropierea vehiculelor.

„Sunt fiul unui șofer de camion și am mers adesea cu ei de la o vârstă fragedă. Așa că știu câte ceva despre mașini. Știam că acele Audiuri erau cunoscute pe atunci ca fiind mașini foarte puternice”, a povestit acesta.

La vremea respectivă, Audi 80 era cunoscut pentru robustețea sa, iar Martin a început să acumuleze rapid kilometri.

După câțiva ani și sute de mii de kilometri, belgianul s-a gândit să renunțe la Audi și să cumpere o mașină nouă.

„După câțiva ani și mulți kilometri, m-am gândit să cumpăr o mașină nouă. Deoarece nu suportasem practic niciun cost cu vehiculul până acum, am decis să continui să îl conduc”, a spus acesta.

Kilometrajul a continuat să crească: 300.000, 400.000, apoi 500.000 de kilometri. Din acel moment, Martin a început să fie curios cât de departe poate ajunge cu aceeași mașină.

1 milion de kilometri pe kilometrajul Audiului lui Martin Sursa foto: focus-wtv.be

Audiul încă trece inspecția tehnică

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte este că Audiul 80 nu este doar păstrat ca piesă de colecție. Martin îl conduce în continuare.

Chiar cu puțin timp înainte de atingerea pragului de un milion de kilometri, mașina a fost condusă până la Berlin.

„Chiar săptămâna trecută l-am condus la Berlin. Mașina trece inspecția tehnică fără probleme de fiecare dată”, a spus mândrul proprietar.

Martin a lucrat ca instructor la o școală de șoferi și ca taximetrist, așa a învățat cum trebuie exploatat un automobil.

Știu destul de bine cum să tratez corect un vehicul.

O mașină simplă, cu mai puține lucruri care se pot defecta

Audiul lui Martin este foarte diferit de automobilele moderne. Nu are numeroase sisteme electronice și dotări cu care sunt echipate mașinile actuale.

„Nu are geamuri electrice sau aer condiționat, de exemplu, dar asta garantează și că nu pot exista probleme cu aceste dotări”, a adăugat Martin.

Simplitatea tehnică poate fi un avantaj atunci când obiectivul este menținerea unei mașini în funcțiune pentru o perioadă foarte lungă.

Martin nu consideră însă că Audiul său trebuie trimis prea curând la casare. Are chiar și o altă mașină pe care o poate folosi în cazul în care automobilul vechi va avea o problemă serioasă.

Proprietarul spune că nu intenționează să renunțe imediat la Audiul său doar pentru că a ajuns la o cifră impresionantă pe odometru.

Nu simt că Audiul meu este gata pentru fier vechi.

Înaintea momentului festiv, Martin și-a folosit mai puțin mașina, pentru ca întâlnirea cu prietenii să marcheze exact atingerea pragului de 1.000.000 de kilometri.

Un Audi 80 din 1991 a ajuns la 1 milion km Sursa foto: focus-wtv.be