Lamine Ghezali, 23 de ani, este unul dintre fotbaliștii care au erupt în 2023 și unul dintre atuurile ca Dinamo București să reajungă în Liga 1 după un sezon cu suișuri și cu coborâșuri în eșalonul secund. Atacantul francez a impresionat în tricoul „câinilor”, a marcat de opt ori în 25 de meciuri, mai având și două assisturi.

„Viața de aici rivalizează cu cea din Occident”

Fotbalistul i-a impresionat pe suporterii roș-albilor, el însuși afirmând că a fost impresionat de București. De România și de români. Nu este primul străin care nu avea o opinie favorabilă vizavi de România, acolo unde a sosit în august 2022, dar a devenit un fan al „micului Paris”. Aceasta este prima reacție atunci când a fost întrebat de București, cu ocazia interviului acordat Libertatea.

„România nu are o reclamă pozitivă în Franța, în Occident, însă am fost îmbiat să vin în București de câteva referințe bune din partea unor fotbaliști, colegi de breaslă, toți străini, băieți care mi-au spus: Și nouă ni s-a spus că este așa și pe dincolo, dar nu te lua după vorbe! Bucureștiul e la fel de european ca oricare oraș din Occident, iar viața din România e liniștită și este bine. Urmarea? Am venit, sedus și de misiunea de a readuce Dinamo în prima divizie, vorbim de un club uriaș în această țară. Am sesizat din puținele mele ieșiri în oraș că Bucureștiul este Micul Paris, așa cum a fost denumit, iar viața din capitala României rivalizează cu cea din Occident”, a punctat Lamine Ghezali.

Recomandări EXCLUSIV Juliette Binoche, interviu pentru publicul românesc despre noul film al său, o poveste de „senzualitate culinară”. De ce doi chefi celebri au stat lângă ea pe platou

„Apreciez cum sunt tratat”

Tânărul francez n-a avut prea mult timp liber la dispoziție, după propriile mărturisiri, dar a sesizat câteva trăsături de caracter ale românilor.

„Recunosc, cel mai mult apreciez fanatismul și atitudinea suporterilor dinamoviști. Nu am ieșit eu foarte mult prin oraș, dar Bucureștiul e foarte frumos. Ai multe locuri deosebite, restaurante liniștite, cochete, parcuri pe lângă, poți să driblezi aglomerația urbană. Îmi place Bucureștiul, fiindcă sunt fericit aici. Îmi place mult Dinamo cu tot ceea ce reprezintă. Mă simt foarte bine, fiindcă românii mă tratează ca pe unul de-ai lor. Am întâlnit oameni buni, care ajută oricând am vreo problemă de rezolvat… Orice se rezolvă. Apeciez modul cum românii mă tratează”, a povestit fotbalistul dinamoviștilor.

Concluzia: „România e peste imaginea creată afară”

Lamine Ghezali a observat și diferențe cu Franța natală. „Sunt lumi total diferite, dar românii au un atu. Oamenii. Care sunt mai calzi, mai ospitalieri. Bucureștiul arată ca oricare oraș mare din Franța sau din Europa. Restul orașelor? Mai e de lucru. Nu-mi permit eu să spun ce să schimbați, fiecare țară are propria cultură, propriul drum, peste tot e de îmbunătățit. Oricum, România e mult peste imaginea creată în Franța sau în Occident”, a mai comentat tânărul născut în suburbiile Parisului.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Cum s-a îmbrăcat Smiley la nunta cu Gina Pistol. Toți au fost uimiți de alegere FOTO

Viva.ro Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce gest a decis să facă prezentatoarea în ziua nunții

TVMANIA.RO Costi Diță și casa de modă „Las Fierbinți”. Câte treninguri are Giani? „Unele sunt unicat”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Planta din Africa pe care românii o pot cultiva în țară și cu care vor da lovitura în viitorul apropiat. Nu e afectată de secetă și înlocuiește cu succes porumbul

Știrileprotv.ro Topul celor mai puternice 10 armate ale lumii în 2023. Surprinzător, pe ce loc se află România

Observatornews.ro Gina Pistol şi Smiley s-au ţinut strâns în braţe în timpul dansului mirilor. Imagini cu cel mai emoţionant moment de la nunta de basm

Orangesport.ro Felul în care Sepsi foloseşte limba maghiară public a provocat valuri: "Am o problemă că e prima limbă / Tu nu ai ţine cu echipa românească din Szeged?"

Unica.ro Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, show la nuntă: 'Josephine a dansat balet, s-a făcut cerc în jurul ei' / Foto exclusiv