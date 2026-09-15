Angajaţi ai unor magazine din mai multe judeţe, care utilizează staţii de plată self-pay pentru plăţi de facturi, taxe sau rate, au fost ţinta unei escrocherii ingenioase. Persoane necunoscute, pretinzând că sunt tehnicieni, i-au convins telefonic să transfere bani din aparate către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicaţii alternative. Poliţiştii din Braşov efectuează 24 de percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe, relatează News.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, ancheta, coordonată de Serviciul de Investigaţii Criminale Braşov şi Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, a început după ce, din noiembrie 2024, au fost raportate mai multe cazuri de înşelăciune la nivel naţional. Vizate sunt în principal firmele mici care deţin staţii de plată self-service, utilizate de clienţi pentru diverse operaţiuni financiare.

„Persoane cercetate ar fi indus în eroare mai mulţi angajaţi ai unor societăţi comerciale care deţin în punctele de lucru aparate din cele menţionate şi care, prin contactare telefonică sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, dându-se drept reprezentanţi ai acestora, ar fi fost ghidaţi să efectueze diferite operaţiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicaţii alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deţinute de terţe persoane, însă asupra cărora persoanele cercetate ar fi deţinut controlul direct. Astfel, prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de bani de aproximativ 80.000 de lei”, au declarat oficialii IPJ Braşov marţi.

Până în prezent, autorităţile au descins în judeţele Braşov, Galaţi, Buzău, Bacău, Iaşi, Vrancea, Maramureş, precum şi în Bucureşti, pentru a aduna probe suplimentare. În cadrul anchetei, au fost emise 15 mandate de aducere la audieri pentru persoanele suspectate că ar fi implicate în această schemă frauduloasă.