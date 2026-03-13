„Considerăm că este o greşeală”, a spus Friedrich Merz într-o conferinţă de presă alături de omologul său norvegian Jonas Gahr Stoere.

Friedrich Merz este suspicios în privința mișcării lui Trump în cazul petrolului rusesc

„În prezent există o problemă cu preţurile, dar nu cu aprovizionarea. Aş dori să ştiu ce alţi factori au determinat administrația americană să ia această decizie”, a remarcat cancelarul german, care a depus constant eforturi să păstreze o relaţia bună cu președintele american Donald Trump.

Friedrich Merz a subliniat că Germania nu își dorește să facă parte din războiul împotriva Repubicii Islamice Iran și că nu vede deocamdată necesitatea unei campanii militare internaționale pentru protejarea navigației comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

„Permiteţi-mi să clarific încă o dată: Germania nu face parte din acest război şi nu dorim să devenim parte a acestuia”, a spus el.

Administrația Trump susține că vrea să stabilizeze piețele energetice

Administrația Trump a emis joi o derogare de 30 de zile de la sancțiuni pentru achiziționarea de petrol şi produse petroliere ruseşti blocate în prezent pe mare. Derogarea autorizează livrarea și vânzarea de țiței și produse petroliere rusești încărcate pe nave înainte sau în ziua de 12 martie și este valabilă până pe 11 aprilie, la miezul nopții, ora Washingtonului.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că această derogare este o încercare de a stabiliza piețele energetice globale afectate de războiul din Iran. În același timp, această mișcare reflectă îngrijorările Casei Albe că majorarea prețurilor la petrol va afecta întreprinderile și consumatorii din Statele Unite înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, programate la începutul lunii noiembrie, când republicanii lui Donald Trump speră să-și păstreze dominația în Congres.

Kremlinul exultă și vrea mai multe decizii favorabile Rusiei

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri că derogarea administrației Trump are ca scop stabilizarea piețelor energetice mondiale. „În acest sens, interesele noastre coincid”, a spus Peskov, care a cerut totodată ca Statele Unite să derogarea să fie extinsă.

Potrivit Politico, Merz a mărturisit că decizia administraţiei Trump a venit ca o surpriză vineri dimineaţă, năruindu-i speranţele că președintele american și oamenii săi s-ar putea abţine de la a lua astfel de măsuri, întrucât alţi membri ai G7 l-au îndemnat cu insistenţă pe liderul republican de la Casa Albă să nu slăbească presiunile asupra regimului de la Moscova în timpul unei videoconferinţe comune care a avut loc miercuri.

„Vrem să ne asigurăm că Rusia nu exploatează războiul din Iran pentru a slăbi Ucraina. Şi nu vom permite Moscovei să testeze NATO pe flancul său estic şi nici aici, în nord”, a transmis cancelarul german.

Friedrich Merz şi-a reiterat temerile că Statele Unite şi Israelul nu dispun de o strategie pentru a pune capăt războiului din Iran.

Îngrijorări pentru securitatea europeană

În ceea ce privește creşterea preţurilor la energie, cancelarul german a menţionat eliberarea rezervelor strategice internaţionale de petrol din ultimele zile, inclusiv de către Germania, care, potrivit acestuia, „va contribui într-o oarecare măsură la moderarea preţurilor la energie”.

Premierul Norvegiei s-a opus la rândul lui relaxării sancțiunilor energetice impuse Rusiei, reiterând comentariile făcute la începutul acestei săptămâni de președintele francez Emmanuel Macron și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat vineri că decizia unilaterală a Statelor Unite de a suspenda sancţiunile asupra exporturilor de petrol ale Rusiei este foarte îngrijorătoare, deoarece afectează securitatea europeană.

Cât petrol rusesc este scos de sub sancțiuni

Conform companiei de analiză Vortexa, citate de Reuters, aproximativ 7,3 milioane de barili de petrol din Rusia se află în facilități de depozitare plutitoare, în timp ce 148,6 milioane de barili se află în nave aflate în tranzit.

De asemenea, conform companiei de monitorizare a navelor LSEG și unor surse comerciale, până la 420.000 de tone de motorină și păcură se află în prezent în depozite plutitoare și ar putea fi disponibile pentru vânzare pe piață.

Implicațiile deciziei lui Trump

Derogarea din partea Statelor Unite vine la aproape două săptămâni după declanșarea operațiunii „Epic Fury” împotriva regimului de la Teheran – o campanie militară care a paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru transportul de petrol și gaze, ca urmare a represaliilor declanșate de iranieni împotriva țărilor din Orientul Mijlociu care găzduiesc baze militare americane.

Agenția Internațională pentru Energie, formată din 32 de țări, a estimat joi că războiul din Orientul Mijlociu creează cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie.

Compania Kpler a afirmat vineri că derogarea din partea Statelor Unite nu va duce probabil la creșterea cererii. „Majoritatea încărcăturilor par să fie deja plasate la cumpărători asiatici, în special din India. În schimb, măsura permite în principal navelor încărcate cu petrol – deja aflate în tranzit – să își finalizeze călătoria și să fie descărcate”, a precizat Kpler.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE