⚡️ The longest lightning in the world

Scientists managed to record lightning that reached a new record length of 829 kilometers. This is more than the distance from Moscow to St. Petersburg.

This lightning passed through three American states, starting in Dallas and ending in… pic.twitter.com/BEY5Oss0t7 — mặt🌗trăng” (@MatTrang911) August 1, 2025

A fost nevoie de sateliți pentru a-i măsura dimensiunea

Fenomenul, care a avut loc în 2017 în timpul unei furtuni de amploare din Texas, a fost confirmat de Organizația Meteorologică Mondială (WMO) abia după analizarea imaginilor din satelit.

BREAKING🚨: USA records the world's longest 'mega lightning,' spanning 829 km!⚡️ pic.twitter.com/HhGAbK54fW — All day Astronomy (@forallcurious) July 31, 2025

„Acest nou record demonstrează clar forța incredibilă a naturii”, a transmis Randall Cerveny, raportor pentru fenomene extreme meteorologice și climatice în cadrul WMO.

Descoperirea nu a fost întâmplătoare. Cercetătorii au revizuit imaginile din satelit ale furtunii și au identificat o „megadescărcare electrică”, cunoscută în termeni științifici drept „megaflash”.

Ce este și cum se produce un fulger

Recomandări 1 august 1943, ziua în care Ploieștiul era programat să fie ras de pe suprafața pământului. „Avioane dușmane au aruncat jucării, bomboane, stilouri care, la cea mai mică atingere, fac explozie”

Fulgerul este un arc electric luminos care apare ca urmare a unei descărcări electrostatice între nori încărcați cu sarcini diferite (pozitiv și negativ). În majoritatea cazurilor, tipii de nori implicați sunt cumulonimbus, unde curenții de aer determină separarea sarcinilor electrice în părți diferite ale norului.

Când diferența de potențial devine suficient de mare, apare un canal ionizat prin care se descarcă energia, manifestându-se sub formă de fulger și, uneori, trăsnet (descărcare către sol). Căldura intensă generată provoacă expansiunea rapidă a aerului, producând tunetul specific

Ce este un megaflash?

Când ne gândim la fulgere, ne imaginăm adesea un arc luminos între nor și sol. Dar nu toate fulgerele lovesc pământul. Unele se mișcă doar între nori, de la un nor la altul, într-un fenomen numit „crawler lightning”, sau fulger târâtor.

„Este un singur fulger care se propagă de la o furtună la alta”, a explicat dr. Kerryn Hawke, cercetător în atmosferă la Universitatea Murdoch.

Megaflash-urile sunt exact astfel de descărcări care se întind pe distanțe uriașe. De la sol, par simple fulgere orizontale, dar dimensiunea lor reală devine vizibilă doar din spațiu, prin sateliți specializați.

Recomandări Propaganda de stat din Rusia cere ca „nimeni să nu mai rămână în viață în Ucraina”, înainte de atacul de la Kiev soldat cu 31 de morți și 159 de răniți

829 de kilometri în linie dreaptă, de la Texas până în apropiere de Kansas City

Fulgerele „obișnuite” durează câteva fracțiuni de secundă și acoperă distanțe limitate. În cazul recordului din SUA, descărcarea a fost atât de lungă încât a fost comparată cu un drum de la București până la Budapesta.

A now officially record-breaking lightning bolt in 2017 spanned 829 kilometers, lasted 7.39 second and sparked at least 116 ground strikes.https://t.co/TwE4No7exN — Science News (@ScienceNews) July 31, 2025

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, lungimea exactă a fost de 829 km, cu o marjă de eroare de aproximativ 8 km. Precedentul record era de 768 km și fusese tot înregistrat în sud-estul Statelor Unite.

Cum se formează astfel de fulgere uriașe?

Pentru ca un megaflash să se producă, e nevoie de un lanț extins de nori de furtună, suficient de mari încât să se încarce electric. Acest tipar atmosferic este cunoscut sub numele de „sistem convectiv mezoscalar”, o formațiune masivă de furtuni care se conectează între ele.

„SUA au un climat propice pentru formarea acestor sisteme convective, motiv pentru care multe recorduri legate de fulgere sunt de acolo”, a explicat dr. Hawke.

Recomandări Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „Coaliția pentru Familie a fost fondată la Moscova, prezentă la evenimentul MEGA, iar Brian Brown promovează narațiuni rusești”

Ce sunt furtunile convective

Furtunile convective se formează în norii cumulonimbus mari, unde aerul cald și umed se ridică rapid și generează turbulențe interne. Aceste mișcări electrizează picăturile de apă și cristalele de gheață: partea superioară a norului se încarcă pozitiv, iar cea inferioară – negativ.

Acumularea de sarcină duce în final la descărcări electrice, fulgere, care pot fi intranori, între nori sau chiar nor‑sol. Aceste furtuni sunt cele mai frecvente medii pentru descărcările electrice spectaculoase din natură

Se pot produce megaflash-uri și în alte țări?

Australia, de exemplu, are zone predispuse la fulgere, în special în nord-vest, în regiunile Top End și Kimberley. Totuși, sistemele de furtuni de acolo nu sunt la fel de mari sau continue precum cele din SUA.

„Ar putea avea loc și în Australia, dar probabil nu le-am detecta cu echipamentul actual”, a spus meteorologul Milton Speer de la Universitatea de Tehnologie din Sydney.

În plus, lipsa sateliților performanți face dificilă monitorizarea unor astfel de fenomene în zone precum Africa, unde descărcările electrice sunt frecvente, dar insuficient observate.

Se vor înmulți megaflash-urile odată cu schimbările climatice?

Este o întrebare la care cercetătorii încă nu au un răspuns clar. Totuși, există semnale că furtunile devin mai intense și mai frecvente, ceea ce ar putea însemna și o creștere a numărului de fulgere.

„Știm că furtunile convective devin tot mai severe. Asta duce de multe ori și la mai multe fulgere”, a spus dr. Hawke.

Ce trebuie să faci în timpul unei furtuni cu fulgere?

Fulgerele, deși spectaculoase, sunt extrem de periculoase. Regula principală este clară: rămâi în interior.

„Nu există niciun loc sigur în aer liber în timpul unei furtuni cu fulgere”, avertizează dr. Hawke.

Dacă te prinde furtuna afară și nu ai unde te adăposti, evită zonele înalte, copacii și structurile metalice. Caută un loc jos, ideal o mică depresiune, și ghemuiește-te în așa-numita „poziție de protecție”: călcâiele lipite, mâinile deasupra capului și cât mai puțin contact cu solul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE