Știri România Fundația Ringier România a strâns peste 1.000.000 de euro pentru copii aflați în suferință. Oameni cu suflet s-au alăturat campaniilor noastre umanitare și le-au dăruit viața De Fundația Ringier,

Încă un an în care pandemia de coronavirus a îngreunat cum nu se poate mai mult viețile oamenilor, de fapt existența întregii planete, căreia i-a desenat noi reguli, a intrat printre amintiri și a lăsat loc unui nou an, unul al speranței. Un 2021 în care Fundația Ringier România a continuat să pășească, așa cum a făcut-o în aproape ultimul deceniu, alături de zeci de micuți aflați pe drumul suferinței, copilași pentru care viitorul putea însemna doar ziua de mâine. Și astfel a fost și este parte a cumplitelor drame pe care acești copii loviți de soarta crudă le trăiesc. Un drum infernal, chinuitor, dar luminat de speranța și de dorința de a le oferi cel mai de preț dar: viața! În această luptă acerbă ne-au fost aproape sute, poate mii de oameni cu suflet uriaș, cu inimă de aur, cu ajutorul cărora am reuși să strângem, din donații, peste un milion de euro necesari tratamentelor și terapiilor salvatoare!