The coffin carrying Irans late Supreme Leader Ali Khamenei has arrived in one of Shia Islams holiest cities, Najaf in Iraq ahead of his burial on Thursday. Irans president attended the arrival ceremony in Iraq, but cut his visit short following renewed US strikes on Iran. pic.twitter.com/FiXf88pWaC — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 8, 2026

După o procesiune masivă în orașul Qom din Iran, rămășițele lui Khamenei au fost aduse marți noapte pe aeroportul internațional din Najaf, unde au fost întâmpinate de oficiali irakieni, politicieni importanți, președintele iranian Masoud Pezeshkian și fiul cel mare al liderului decedat, Mostafa Hosseini Khamenei. Sicriul liderului iranian a fost apoi purtat prin străzile din Najaf către altarul Imamului Ali, ginerele Profetului Mahomed și primul imam șiiit.

„Najaf este al treilea loc sfânt al islamului șiit, după Mecca și Medina”, a declarat Jack Hewson de la Al Jazeera, relatând din Najaf.

„Orașul este obișnuit cu un aflux mare de pelerini în timpul evenimentelor religioase, iar această procesiune pare să fie una dintre cele mai semnificative.” Hewson a adăugat că, deși numărul exact al participanților nu este cunoscut, se estimează că sute de mii de oameni au luat parte la ceremonii.

După procesiunea din Najaf, trupul lui Khamenei va fi transferat la Karbala, la aproximativ 60 de kilometri nord, unde va fi organizată o altă ceremonie la altarele Imamului Hussein și fratelui său, Abbas. Înmormântarea este programată pentru joi în orașul natal al lui Khamenei, Mashhad, situat în nord-estul Iranului.

Liderul suprem desemnat, Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, nu a apărut public la procesiuni, alimentând speculațiile despre starea sa de sănătate după ce a fost rănit în atacul aerian care l-a ucis pe tatăl său. Severitatea rănilor sale nu a fost clarificată oficial.

Esmail Qaani, comandantul Forței Quds a Gărzii Revoluționare Islamice a Iranului, a lăudat relația profundă dintre cele două națiuni majoritar șiiite. „Planificarea amplă a acestui eveniment istoric de către guvernul și poporul irakian arată lumii întregi profunzimea legăturii spirituale dintre cele două mari națiuni, Irak și Iran”, a declarat Qaani.

Mohammed al-Bayati, un irakian care a călătorit ore întregi pentru a ajunge la Najaf, a subliniat importanța evenimentului: „Este o oportunitate care nu trebuia ratată, de a participa la funeraliile celui care a provocat America și Israelul.”