În stațiunea elvețiană s-a desfășurat azi o slujbă de pomenire a victimelor incendiului, care va fi urmată de un marș tăcut.

Unde și ceasul s-a oprit

Durerea este mai mare poate suporta un om, atmosfera e sumbră. Soarele e sus, cu dinți. -7 feade Celsius, dar parcă e și mai frig când te gândești la scara aia blestemată și îngustă.

Dacă tragi tare în piept într-o zonă renumită pentru aerul ei curat, simți în nări încă mirosul de fum, de ars.

Lumea a parcă amorțită și, cumva, dezamăgit și frustrată, că într-un loc un totul merge ceas, s-a putut întâmpla așa ceva.

Un munte de coroane pentru cei ce nu mai sunt. Foto: Valentin Morărescu

Prelate și poliție

Rude sau oameni simpli dau din mâini a lehamite, în ton cu marșul tăcut pentru victime. Deocamdată, sunt doar 4-500 de oameni.

În fața „Le Constellation”, epicentrul tragediei, sunt încă prelate care au izolat intervenția autorităților. Poliția încă patrulează în fața barului.

Pintre case de 2 milioane de euro

De undeva, de pe un banner al unui agent imobiliar, află că o casă este de vânzare cu 1,92 de milioane de franci elvețieni, peste 2 milioane de euro.

Acum, însă, nimic nu mai are vreo importanță. Viețile pierdute nu se întorc cu tot aurul din lume.

Crans-Montana, Alpii Elvețieni, este o municipalitate cu peste 10.000 de locuitori) din districtul predominant francofon Sierre, din cantonul Valais, Municipalitatea a fost formată prin fuziunea comunelor Chermignon, Mollens, Montana și Randogne, la 1 ianuarie 2017.

Stațiunea de schi Crans-Montana a fost creată prin fuziunea celor două centre Crans și Montana și este împărțită între 3 comune, Crans-Montana, Icogne și Lens. Este situată pe un platou deasupra orașului Sierre, la 1.500 metri altitudine, permițând o vedere panoramică asupra Alpilor Valais și asupra Weisshorn.

