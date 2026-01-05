Pe site-ul de predicții Polymarket se oferă o mulțime de pariuri aleatorii și ciudate, dar puține sunt la fel de curioase ca pariul „Se va întoarce Iisus Hristos în 2025?”.

Pe parcursul anului, s-au pariat aproximativ 3,3 milioane de dolari pe acest pariu.

Cea mai mare parte a banilor a fost pariată pe „Nu”, dar se pare că printre pariorii de pe Polymarket au existat suficienți credincioși puternici încât probabilitatea întoarcerii sale până la sfârșitul anului să se mențină peste 3% pe parcursul majorității primăverii.

Pentru cei care au pariat pe „Nu” în aprilie, când speculațiile privind a doua venire au atins apogeul pe site, investiția a generat un profit anualizat de 5,5%, înainte de comisioane, potrivit unei estimări.

Este de remarcat că acest profit este mai mare decât cel generat de bonurile de trezorerie ale SUA, care reprezintă referința pieței financiare pentru investiții sigure.

Agitație mare

Polymarket și rivalul său, Kalshi, au generat multă agitație. Ele sunt adesea prezentate ca o modalitate inovatoare de a oferi cote fiabile pentru evenimente cruciale din lumea reală – cum ar fi rezultatul unei alegeri sau izbucnirea unui război – prin combinarea puterii pariurilor cu mize mari cu înțelepciunea mulțimii.

Dar, în ciuda discuțiilor serioase, nu lipsesc contractele care exploatează discuțiile de pe rețele sociale.

Spre exemplu, s-a pariat pe încasările la box-office ale filmului Greenland 2: Migration, frecvența tweet-urilor lui Elon Musk sau chiar reapariția lui Jeffrey Epstein în viață.

Anterior, s-a pariat inclusiv pe câștigarea alegerilor la președinția României sau la funcția de primar general al Capitalei. În ambele cazuri, pariorii de pe Polymarket au intuit corect rezultatul, respectiv Nicușor Dan la președinție și Ciprian Ciucu la primărie.

Discuții pe internet

Pariul pe Iisus a fost subiectul unor discuții. Un utilizator a speculat dacă acesta a fost creat ca o schemă de reducere a impozitelor. Un altul a spus că „este cea mai proastă piață pe care am văzut-o vreodată”.

„O piață ca aceasta distrage atenția”, a spus Melinda Roth, profesor asociat la Facultatea de Drept Washington și Lee. De asemenea, „diminuează valoarea piețelor de predicție reale, care oferă informații utile și perspective”.

Un reprezentant al Polymarket nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Pariurile religioase

Totuși, pariurile pe chestiuni religioase au o istorie distinsă. Blaise Pascal, matematicianul din secolul al XVII-lea care a fost pionier în domeniul probabilităților, a folosit celebrele calcule ale câștigurilor ca justificare pentru credința în Dumnezeu. Este cunoscut sub numele de Pariul lui Pascal.

Creștinii au așteptat mult timp întoarcerea lui Mesia, sectele și ghicitorii mergând uneori până la a afirma că aceasta era iminentă. În Evanghelii, Iisus a profețit despre aceasta, dar a avertizat că nici măcar el nu știe când va veni.

Contractul nu era foarte specific cu privire la modul în care Polymarket urma să determine dacă Iisus se întorsese: „Sursa de rezolvare pentru această piață va fi un consens al surselor credibile”, se menționa în contract.

Site-ul a afișat prompt o victorie pentru tabăra „Nu” pe 1 ianuarie.

Pariurile s-au mutat acum către întrebarea dacă Iisus se va întoarce până la sfârșitul anului 2026. În acest moment, pariorii Polymarket îi acordă o șansă de 2%, ceea ce face ca câștigul pentru un „Da” câștigător să fie de peste 5.700%.

John Holden, profesor asociat de drept comercial și etică la Kelley School of Business de la Universitatea Indiana, a declarat că nu este surprins că ar exista câștigători: „Oamenii cumpără bilete de loterie în ciuda șanselor astronomice”.

