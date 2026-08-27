Un jaf planificat la secundă și o falsă alarmă

Operațiunea a fost executată cu o rapiditate și o precizie care indică implicarea unor profesioniști. Pentru a întârzia reacția poliției, infractorii au declanșat o alarmă falsă la un complex sportiv situat la aproximativ doi kilometri distanță de muzeu.

Această manevră de diversiune le-a oferit fereastra de timp necesară. Alarma reală a muzeului a sunat la ora locală 5.16, însă la momentul în care agenții Poliției Locale și ai Gărzii Civile au ajuns la fața locului, tezaurul dispăruse. Zona a fost imediat izolată pentru prelevarea de probe și reconstrucția secvenței evenimentelor, deși autoritățile nu au făcut încă declarații oficiale cu privire la suspecți, notează cotidianul spaniol El Pais.

Ce conține Tezaurul din Villena

Tezaurul din Villena este o veritabilă capsulă a timpului și una dintre cele mai spectaculoase colecții de orfevrărie din Epoca Bronzului (2200 – 750 î.Hr.) descoperite vreodată în Peninsula Iberică. Importanța sa istorică și arheologică este considerată inestimabilă de către experți.

Setul spectaculos este compus din:

  • 59 de obiecte din aur masiv, printre care 27 de brățări și 11 boluri fastuoase;
  • mai multe piese rare realizate din argint, fier și chihlimbar.

Comoara a fost scoasă la lumină întâmplător în anul 1963, într-o carieră de pietriș, fiind identificată și salvată de arheologul José María Soler García. Timp de decenii, originea pieselor a stârnit dezbateri aprinse în mediul academic, fiind unice prin complexitatea lor comparativ cu alte descoperiri din acea zonă geografică.

O comoară forjată cu fier venit din spațiu

Dincolo de valoarea cantității impresionante de aur, tezaurul fascinează printr-un detaliu științific ieșit din comun. Un studiu recent, realizat de experți de la Muzeul Național de Arheologie din Spania și Institutul de Istorie CSIC, a scos la iveală faptul că obiectele au fost create în Epoca Bronzului Târziu (1400-1200 î.Hr.), iar fierul folosit pentru două dintre piese provine dintr-un meteorit căzut pe Pământ. Această tehnică de prelucrare a fierului extraterestru demonstrează un nivel de cunoaștere tehnologică uluitor pentru acea epocă.

Ipoteza unui furt la comandă

Anchetatorii lucrează în prezent pe mai multe piste, ipoteza principală fiind aceea a unei acțiuni coordonate de un grup infracțional specializat în furtul de patrimoniu istoric. Datorită caracterului unic și notorietății pieselor, care le face practic imposibil de vândut pe piața neagră obișnuită, polițiștii nu exclud varianta unui jaf la comandă, realizat pentru un colecționar privat.

Metoda de operare ridică un mare semn de alarmă pentru autorități, deoarece amintește izbitor de un alt furt recent. În urmă cu doar o lună, un jaf similar a avut loc la muzeul din Albacete, iar cu câteva luni înainte, piese din aur au dispărut dintr-un muzeu din Badajoz.

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