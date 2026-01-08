29 de departamente sunt sub alertă portocalie

Nord-vestul Franței, abia revenită după o ninsoare, se pregătește să înfrunte furtuna Goretti cu rafale de vânt care ar putea ajunge la 160 km/h în Canalul Mânecii, unde școlile vor fi închise vineri.

„Ne așteptăm la un eveniment comparabil cu cel de la Ciaran”, cu diferența notabilă că furtuna din 2023 a fost însoțită de „vânturi constante” de peste 150 km/h, în timp ce Goretti este așteptată să atingă această viteză doar în rafale, a explicat prefectul de Manche, Marc Chappuis.

În plus, 29 de departamente din nord-vest Franței, inclusiv cele din Île-de-France, au intrat treptat sub cod portocaliu începând cu ora locală 16:00 (17.00, ora României).

Trei departamente vor fi sub alertă portocalie pentru valuri periculoase şi inundaţii vineri dimineaţă.

Un episod de ninsori puternice a perturbat deja o mare parte a Franţei începând de luni.

Un sistem de o intensitate rară

Furtuna Goretti este un sistem depresionar de o intensitate rară, scrie Le Figaro. Pe coaste, rafalele ar putea atinge 150-160 km/h, local mai mult în zonele cele mai expuse.

În inima acestei furtuni, un cuvânt apare încontinuu: „bombă meteorologică” sau „bombă depresivă ”. Pentru Cyrille Duchesne, șeful departamentului de prognoză de la La Chaîne Météo, expresia este departe de a fi o simplă figură de stil. Ea descrie un fenomen binecunoscut printre meteorologi: „O bombă meteorologică este o depresiune care se adâncește foarte rapid, ceea ce înseamnă că presiunea din centrul său scade brusc într-o perioadă scurtă de timp ”, a explică pentru Le Figaro.

Adesea se utilizează un reper pentru a descrie această „adâncire explozivă”: „Se utilizează adesea un ordin de mărime de aproximativ 24 hectopascali în 24 de ore (…) chiar dacă pragul precis depinde uşor de latitudine”, spune el.

În cazul Goretti, experţii de la La Chaîne Météo vorbesc despre o „bombă meteorologică”, deoarece scăderea presiunii va fi deosebit de bruscă, de aproximativ 40 hectopascali (hPa) în mai puţin de 24 de ore, ceea ce va intensifica vântul.

Alertă roșie de vânt și ninsori

Cu rafale de vânt care se anunţă „excepţionale”, potrivit agenţiei meteorologice britanice (Met Office), furtuna Goretti, însoţită de ninsori, va lovi Regatul Unit începând de joi seara.

Met Office a emis o alertă roşie rară pentru vânt puternice, cel mai înalt nivel, pentru insulele Scilly şi o mare parte din regiunea Cornualga, în sud-vestul Angliei, în timp ce o alertă roşie similară a fost emisă de Météo France pentru un departament din nordul ţării. Ninsori abundente ar putea afecta sudul şi centrul ţării (cu până la 30 de centimetri în Midlands), şeful serviciului de prognoze meteorologice al Met Office, Neil Armstrong, avertizând că furtuna Goretti prezintă „riscuri multiple”.

Ninsorile abundente aduc părți din Europa în pragul blocajului: sute de zboruri au fost anulate, mai multe trenuri au fost suspendate, iar școlile au rămas închise. Se întâmplă în Olanda, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Germania. De asemenea, au fost înregistrate și ambuteiaje cu o lungime de 1.000 de kilometri.

Vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.





