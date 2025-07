Femeia în vârstă de 63 de ani a murit în comuna Robecchetto con Induno, la vest de Milano, în timp ce se întorcea de la plimbare împreună cu alte două persoane, care au fost rănite şi ele în incident şi au fost spitalizate.

Pompierii au intervenit la 50 de incidente cauzate de furtună, iar alte 37 erau încă în curs de soluţionare. În cele mai multe dintre acestea, era vorba de copaci cu riscul de a cădea, subsoluri şi taverne inundate şi panouri publicitare dărâmate de vântul puternic.

❗️Forte temporale in arrivo su Milano. Raffiche di vento anche superiori ai 70/80km/h.



Video da Rozzano (MI) di Domenico Italiano, per „Tornado in Italia”. pic.twitter.com/A95i6KFHc8