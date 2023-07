Furtuna violentă care a afectat Lombardia, de la Milano la Mantua și Bergamo, a doborât copaci, a smuls acoperișuri ale clădirilor și a distrus grajduri, sere și panouri fotovoltaice din gospodării.

Vineri dimineață, în zona de nord-est a orașului Milano, pompierii au avut aproximativ 110 intervenții, din cauza inundațiilor, a acoperișurilor și a copacilor căzuți în urma intemperiilor. Locuitorii au filmat sosirea tornadei între Cernusco sul Naviglio și Gessate, relatează Corriere della sera.

