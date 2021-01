Gabriel Cotabiţă s-a internat cu COVID-19 la începutul lunii, iar acum spune că în urma vindecării i s-a îmbunătăţit vederea.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate”, spune Gabriel Cotabiţă.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ. Gabriel Cotabiţă:

Artistul susţine că după ce a trecut prin boala provocată de coronavirus i s-a îmbunătăţit vederea. „Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătățit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur”, a punctat Cotabiţă. Artistul precizează că s-a programat pentru vaccinare.

M-am programat, desigur, aștept să îmi vină rândul. Trebuie să fim nebuni să nu-l facem. Cum vine asta, adică să vină vaccinul, ne-am rugat să apară, iar noi strâmbăm din nas și să nu mai vrem să-l facem? Este singura soluție să ieșim din pandemie, să revenim la activitățile obișnuite. Suntem inconștienți să nu-l facem. Nu știu cine a generat această campanie împotriva vaccinării, dar de data asta nu-i de vină Biserica. Gabriel Cotabiţă:

