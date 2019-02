„Vreau să le mulţumesc tuturor. Și eu, și Darius. Am primit foarte multe haine, deja nu mai am unde să le pun, pamperşi, lapte praf, alimente. O doamnă din Reşiţa a sunat, are o asociaţie cred, şi mi-a spus că la primăvară vine cineva şi ne costruieşte baia de care avem nevoie. Dânsa mi-a propus să îmi ofere şi o casă, în Reșița, dar i-am spus că aici o am pe mama care mă mai ajută şi că acolo nu am pe nimeni”, povesteşte Gabriel Dilă.

Totodată, în gospodăria bărbatului din comuna doljeană Argetoaia, a ajuns săptămâna trecută şi maşina cu cele cinci tone de lemne pentru încălzirea celor două camere în care locuiesc Gabriel Dilă şi micuţul său, Darius.

De asemenea, în contul pus la dispoziţie pentru a ajuta familia Dilă, cititorii Libertatea au depus aproximativ 5.000 de lei.

Soția a murit la scurt timp după nașterea băiețelului

Bărbatul a rămas să îşi crească singur copilul, după ce soţia sa a murit la scurt timp de la naşterea băieţelului. Aceasta era infectată cu HIV, fără ca boala să fie transmisă celui mic.

De când a rămas singur cu Darius, Gabriel, 37 de ani, se gospodărește cum poate, iar din când în când mama sa le mai dă o mână de ajutor. Mai ales atunci când bărbatul merge cu ziua să mai muncească. Doljeanul nu s-a gândit nici o secundă să renunțe la bebeluș, deși recunoaște că la început nu știa cum să îngrijească singur un nou-născut.

Cine doreşte să fie alături de Darius şi Gabriel Dilă o poate face donând bani în contul RO 04BTRLRONCRT0468638401, deschis la Banca Transilvania pe numele Dilă Gabriel. Pentru cei care și-au exprimat dorința de a ajuta această familie, numărul de telefon al tatălui este 0737. 632. 990.

Citește și: VIDEO&FOTO / Coliba unchiului Gabără. Un bărbat din Huși trăiește de 11 ani într-un bordei: „Doar preotul mă scoate de aici”