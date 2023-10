Transplantul cu celule stem este șansa lui Gabriel în lupta cu scleroza laterală amiotrofică. Intervenția poate fi efectuată în Mexic și costă 30.000 de euro

Îngrozitoarea maladie de care suferă Gabriel – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – și-a arătat colții pentru prima oară în urmă cu un an, când bărbatul a realizat că nu mai poate articula corect anumite cuvinte. Când au început să-l lase și puterile, să nu mai poată să țină în mâini obiecte nu foarte grele, pe care până atunci le putea maneva cu ușurință, a realizat că ceva se întâmplă cu organismul lui. Controlul efectuat la medicul de familie a continuat cu examinări minuțioase la care a fost supus de un neurolog.

O jumătate de an mai târziu, medicii de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” au descoperit cauza suferințelor sale și l-au diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA)! Un verdict crunt la care specialiștii au ajuns și după ce Gabriel a făcut și o electromiografie (EMG), o procedură de testare a reacției mușchilor care erau din ce în ce mai afectați.

Totul a început din senin, cu niște probleme legate de articularea cuvintelor. Apoi, am scăpat din mâini obiecte pe care până atunci le puteam ține cu ușurință. Îngrijorat, m-am dus imediat la medic. Am început cu cel de familie și am ajuns la neurolog. Disperat am cerut păreri și de la pneumologi și gastroenterologi pentru că nu știam ce se întâmplă. Am făcut RMN-uri, CT-uri, radiografii… Abia după jumătate de an în care am făcut sute de analize, doctorii de la Spitalul Militar (n.r. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, din Capitală) au descoperit că sufăr de scleroză laterală amiotrofică. A fost o veste care m-a devastat… Din acel moment, viața mea a fost complet distrusă.