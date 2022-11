În urmă cu doar câteva zile, după ziua sa de naștere, Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital. Tavi Clonda a dus-o pe soția sa la unitate medicală privată din București și s-a asigurat că aceasta se află pe mâini bune. Fanii s-au îngrijorat și au vrut să afle ce se întâmplă cu vedeta.

Gabriela Cristea a făcut primele declarații despre starea sa de sănătate, mai ales că nu este prima dată când ajunge la spital din această cauză. Prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu colică renală și urmează un tratament prescris de medici.

„Da, am fost bolnavă și taaaaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător”, le-a dezvăluit Gabriela Cristea urmăritorilor săi.

Soția lui Tavi Clonda a anunțat că acum urmează un tratament, însă nu poate continua la nesfârșit cu el, pentru că organismul va deveni imun la acest antibiotic. Momentan, Gabriela Cristea are nevoie de odihnă și o pauză pentru ca organismul ei să se refacă. De asemenea, vedeta a anunțat că va face și alte investigații medicale în viitorul apropiat.

„Acum sunt bine, pe tratament încă, dar nu mai pot continua așa la nesfârșit, pentru în curând am să devin imună și la antibiotic. După seria de tratament în curs am nevoie de o pauză să se curețe organismul și am să merg la investigații suplimentare”, a mai povestit aceasta.

